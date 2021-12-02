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會跳舞的燈！台北燈節主燈亮相首設AR虛擬展區　搖滾天王伍佰、齊豫、?te壞特接棒演出

今年燈節將同步於線上線下進行

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/02 09:55
台北燈節將自12月17日至12月26日在萬華艋舺舉行(圖/台北燈節)

台北燈節將自12月17日至12月26日在萬華艋舺舉行(圖/台北燈節)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)2021台北燈節將自12月17日至12月26日在萬華艋舺舉行，史上第一個會跳舞的主燈「NEW」已搶先曝光，由設計教父李明道Akibo擔任創意總監，雲門首席舞者吳義芳擔任舞蹈動作設計，讓主燈動起來。

主燈以牛的諧音命名「NEW」，近兩層樓高歷時近一年打造，結合傳統藝術、舞蹈及科技，請來當紅的「大象體操樂團」和「九天民俗技藝團」共同創作音樂，台灣當代偶戲劇團「無獨有偶」將吳義芳設計的舞蹈動作轉化為提線懸絲大偶的操偶技巧，燈節將同步於線上線下進行。

Akibo說明，要能支撐這麼大型的主燈，首先需要堅固並能操作的材質，他遍尋國內各一線廠商後，終於找到碳纖維製造的「金財興公司」，也獲得科技廠商「大銀微系統」、「利茗機械」的大力支持，再為這座6米高的大偶包覆著8000顆可隨電腦編程變化的LED燈條，透過伺服器系統控制而舞動起來。

除了三大主題燈區「七彩」、「八寶」、「新世界」外，2021台北燈節將傳統揉合現代科技，首創三處AR科技虛擬燈區，分別為「燈籠高高掛燈區」：將可以欣賞到今年多盞美麗的主題燈籠在天空高高掛起，帶著祝福飛往全世界；第二個由主燈NEW展現打籃球的英姿；第三個則是為「來自深海的水母」，將於萬華艋舺老街緩緩漂浮，快跟著美麗而絢爛的水母，來一場奇幻冒險吧。

會跳舞的燈！台北燈節主燈亮相首設AR虛擬展區　搖滾天王伍佰、齊豫、?te壞特接棒演出
今年首創的「AR科技虛擬燈區」打破虛擬與現實的界線(圖/台北燈節)

今年特別將好好看公園規劃成小朋友最愛的國際肖像明星燈區，邀請到家喻戶曉的三麗鷗家族，包含Hello Kitty、布丁狗、雙星仙子還有「汪汪隊立大功」現身現場帶來可愛的專屬花燈，活動也特別安排了5場IP見面會，屆時這些肖像明星將會親臨現場，與大小朋友一起同樂。

今年的舞台表演卡司陣容堅強，開幕當天由搖滾天王伍佰、金曲歌后魏如萱與葛萊美獎得主JAMII登場獻唱，金曲最佳樂團董事長樂團、金曲新人?te壞特、齊豫、婁峻碩等接力演出，並加碼祭出上線觀看掃專屬QR Code抽汽車的抽獎活動。

宋少卿及面白大丈夫-董軒耿賢，還有台北曲藝團80、90後相聲男團加上喜劇演員黃逸豪，以幽默輕鬆的方式，演出講·艋舺線上單元，帶著民眾穿梭時空，了解萬華地區的歷史及人文特色。

燈節期間每日的下午4時到7時有各個燈區導覽與大來賓訪問等多樣化線上節目，晚間7時到9時則實況轉播現場舞台演出，可於台北燈節官網官方FB粉絲團賞燈。

會跳舞的燈！台北燈節主燈亮相首設AR虛擬展區　搖滾天王伍佰、齊豫、?te壞特接棒演出
(圖/台北燈節)
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