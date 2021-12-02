美股1日重挫　法人：台股箱型整理•恐面臨月線保衛戰

更新時間: 2021-12-02 9:49

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台北股市今天(2日) 開盤跌10.08點，加權股價指數為17575.91點，成交金額新台幣34.56億元。

不過台股隨即翻紅，9點44分左右台更衝上17739.85，上揚153.86點。

美股1日震盪收低，道瓊工業指數下挫461.68點，跌幅1.34%，那斯達克指數下跌283.64點，跌幅1.83%。法人預期，台股可能受到影響，面臨17554點月線保衛戰。

美國出現新變異株Omicron首例，加上投資人對於通膨的擔憂升高，美股震盪收低。道瓊工業指數下挫461.68點，跌幅1.34%；標準普爾指數下滑53.96點，跌幅1.18%；那斯達克指數下跌283.64點，跌幅1.83%；費半指數下跌22.47點，跌幅0.59%。

國內外產業訊息方面，根據中央社，英業達太陽能電池廠子公司英穩達負債總額逾新台幣22億元，資產僅9億至10億元，已經停產，董事會決議向桃園地方法院聲請破產。

日月光投控擬出售子公司GAPT Holding Limited股份及中國日月光半導體（昆山）股權給智路資本，交易金額14.6億美元（約新台幣404億元），預估認列處分淨利益約6.3億美元（約新台幣174.3億元）。

美商高通（Qualcomm）旗艦5G行動平台Snapdragon 8 Gen 1亮相，搭載新平台的商用裝置將於今年底推出，將與聯發科（2454）日前推出的天璣9000較勁。

法人表示，台股短線可能進行箱型整理，預期以個股表現為主，季線17168點為短線支撐，須密切留意後續疫情變化。