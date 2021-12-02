檢警偵辦民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，查出包括高嘉瑜在內有4名被害人疑遭拍不雅照。警方1日下午以傷害、強制罪嫌等將林秉樞（中）移送... 檢警偵辦民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，查出包括高嘉瑜在內有4名被害人疑遭拍不雅照。警方1日下午以傷害、強制罪嫌等將林秉樞（中）移送檢方複訊。中央社

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（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）新北地檢署今天（２日）凌晨2時左右發布消息表示，偵辦被告林秉樞涉施暴民主進步黨籍立委高嘉瑜案件，經檢察官聲請羈押禁見後，新北地院羈押庭漏夜審理，今天凌晨裁准被告羈押禁見。

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，新北檢主動分案偵辦，並將高嘉瑜向警方提出的傷害案等告訴併案偵查，1日凌晨拘提被告林秉樞。

檢察官複訊後，認被告涉犯意圖散布持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、串證之虞，1日晚間聲請羈押禁見。

根據中央社，新北地方法院漏夜審理，經辯護人閱卷後開庭，今天(2日) 凌晨2時13分，法院發布簡訊表示，經羈押庭審理，強制處分結果為被告林秉樞收押禁見。

新北地檢署偵辦被告林秉樞涉施暴立委高嘉瑜，1日晚上聲請羈押禁見；新北檢晚間10時30分移送地院審理。過程中，林秉樞坦承施暴高嘉瑜，並向高道歉；但他否認偷拍私密照片。

林秉樞1日晚上在新北地檢署移送法院開羈押庭審理前，被媒體堵訪時表示，事件過程若有傷害或對不起高嘉瑜的地方，要鄭重公開道歉。他承認有動手毆打高嘉瑜，但澄清沒有偷拍不雅親密照片，也沒有外流照片，沒有拘禁限制高嘉瑜的行動，否則，高嘉瑜不會到他媽媽的靈堂。

新北地檢署偵辦林秉樞涉施暴民主進步黨立委高嘉瑜，警方調查，扣押林秉樞的2隻手機裡，有10餘張不雅照片，分別是包括高嘉瑜在內的4名女子。

警方下午以傷害等罪嫌移送林秉樞，警方說，是否要繼續追查另外3名身分不詳的女子，將由檢方進一步考量偵查。

新北地檢署1日晚複訊林秉樞，認為他涉犯意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用罪嫌，且有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或串證之虞，有羈押之必要，因此，向法院聲請羈押禁見。

書記官並快馬加鞭整理卷證，遮掩一些私密資料後，1日深夜10時30分移送法院審理。檢方說，針對扣案物品、勘驗內容，檢警會以密件方式彌封處理，並指示除承辦人外，不得向任何人洩漏，以維護被害人隱私，避免造成二度傷害。

林秉樞在1日清晨遭拘提至板橋警分局、下午被移送檢方、到達地檢署接受偵訊前，曾在媒體堵訪時表示，自己沒有偷拍高嘉瑜，他們在飯店曾經一起拍過很多影片。

但因涉及偵辦中案件，被告不宜對外放話，多數時候林秉樞被押解的員警阻止發言，深夜移送法院過程，檢方也建議他不要講話。警方調查所查扣林秉樞的手機裡面，只有合照及不雅照片，並沒有影片。

台灣立委高嘉瑜遭男友施暴 新北地院2日凌晨裁准林秉樞收押禁見

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