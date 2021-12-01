JR 東日本大飯店 台北 12 月 1 日起聖誕佳節呈現 ～「東京車站」薑餅屋登場～

JR 東日本大飯店台北 (地址：台北市中山區南京東路三段 總經理：福永 健司) 將於 12 月 1 日(三) 起，推出聖誕節限定菜單，包括聖誕節慶主題自助餐、期間限定原創聖誕蛋糕以及由主廚精心製作、 可以輕鬆在家中享受的外帶火雞禮籃。館內除了自12/1起有聖誕樹及大廳的聖誕裝飾外，也將會展示 全台首創、以「東京車站」為發想製作而成的薑餅屋。與重要的人一起在充滿節慶氣息的 JR 東日本大飯 店 台北留下難忘回憶。

「東京車站」薑餅屋 除了聖誕裝飾外，JR 東日本大飯店 台北也將展出以東京車站為特色設計的聖誕薑餅屋。東京車站由 設計師辰野金吾設計，於 1914 年 12 月 20 日啟用後便一直重要的首都城市印象之一。此位設計師的 另一力作便是參與台灣總統府的建設。由日籍行政主廚所領導的西點團隊將以精湛技巧展示特殊造型 薑餅屋，在聖誕佳節向兩座深具歷史意義的建築致敬。 ・展出期間：2021 年 12 月 01 日～01 月 09 日 ・展出地點：１F 烘焙坊「PREMIER SWEET」旁（預定）

「去日本吧」HAYASE 懷石晚餐住宿專案

聖誕節住宿專案主打以行政房型搭配「HAYASE」懷石套餐為主軸，同時本專案加贈 JR 東日本鐵道的 JR PASS 周遊券的半價優惠券兩張(折扣高達日幣兩萬元)。邀請貴賓趁此佳節大膽作夢，悠閒體驗飯 店內設施。而行政房型包含的行政酒廊服務也包含在專案當中，品嚐日本清酒及哈根達斯等熱門品項。 真摯期待您蒞臨、在此描繪旅遊的輪廓。

「青森縣紅玉氣泡酒&下午茶」聖誕住宿專案

JR 東日本大飯店台北聖誕限定住宿專案，讓您和重要的人在此度過珍貴的時光。此方案包含大廳酒吧 PLATFORM 大廳酒吧下午茶、鉑麗安全日餐廳早餐兩人份以及日本青森縣田村農場紀念版紅玉氣泡酒 乙瓶。使用台灣在地食材特製的下午茶、日式品質的自助式早餐，再加上可以帶回家的紀念版的紅玉 氣泡酒，是延續節日氣氛的最佳伴手禮。

聖誕限定主題自助餐

鉑麗安全日餐廳，推出佐以主廚特製醬料的烤牛排、香草風味羊排、威靈頓鮭魚、史多倫蛋糕以及聖誕 木柴蛋糕等聖誕節經典料理，為用餐時光更增樂趣。並提供最受歡迎的生魚片、壽司以及鮮蝦，利用 鮭魚及鮭魚卵製作的日本東北料理「鮭魚親子丼」、秋田的「米棒鍋」等，屬於 JR 東日本台北的特色料理。 再加上飲品及啤酒喝到飽，是最適合親朋好友的派對的好選擇。(提醒您：飲酒過量，有害健康)

聖誕火雞禮籃外帶

如果想在家享用飯店美食，那麼聖誕節限定的「火雞禮籃」將是最佳選擇，豪華菜單設計將會為親友聚 會增添獨特魅力。多汁的香烤火雞搭配主廚特製雞胗醬、蔓越莓醬，讓多樣配醬襯托火雞肉的淡雅香 氣，搭配主廚以最佳果乾、堅果、香料比例調配的內餡料，饒富層次。同時配菜部分選用台灣在地食材 的烤甜薯佐松露蜂蜜醬、黑糖南瓜派等豐實內容，為貴賓準備各具特色滋味的餐點設計。

聖誕限定西點

PREMIER SWEET 以聖誕主題打造的聖誕西點及烘焙產品，不僅美味更是餐桌上的藝術。除此之外， 甫推出即造成預訂熱潮的限量商品「大吟釀生吐司」也將持續供應。

PLATFORM 大廳酒吧聖誕限定菜單

PLATFORM 大廳酒吧同樣在聖誕月提供限定菜單，除了 MPT 漢堡等招牌菜色，期間限定、充滿美式 風格的餐點和寬敞半開放的設計空間，都是與親友聚會或享受一杯茶的悠閒完美場所。