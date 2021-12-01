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福泰嘉義桔子商旅 文化店 5 週年

By 台灣英文新聞
2021/12/01 20:52
福泰嘉義桔子商旅 文化店 5 週年

嘉義桔子五歲囉 ! 邀請大家一同來慶祝小桔子的生日 , 12月起整整兩個月，祭出週年慶五大讚禮 , 超豐富好康 , 快快呼朋引伴來 “嘉” 玩～

【嘉義桔子5週年】住房專案 : 活動期間：2021/12/01 ~ 2022/01/28

專案房價：雙人房$2,600起 …… 活動網址： https://lihi1.cc/vdHBG 電話：05-2162323

專案內容：

★第一讚：

慶祝嘉義桔子五週年生日慶，房價優惠全面五折

★第二讚：

嘉義桔子商旅生日慶與嘉義市購物節合作，住宿期間房價優惠五折外，平日住宿現場折價NT$300住宿嘉遊金，再加碼贈送每房NT$300購物嘉遊金，可於嘉義市購物節指定特約店家使用（特約店家名單：https://lihi1.cc/eX85N

★第三讚：

透過專案住宿，旅客穿著或配件有橘色樣式並與桔子人拍照上傳，贈送防疫桔氣包（限量前50名)

★第四讚：

住宿期間出示Google或TripAdvisor評論，即送小農橘子或桔子系列好禮（依現場禮品隨機贈送)

★第五讚：

住宿每房皆可換取一張桔子慶生抽獎券，於2月7日抽出幸運兒

（嘉義桔子商旅平日住宿券一名、桔子運動毛巾三名、桔子洗手乳三名、桔子獨家馬克杯三名、輕奢華旅行組三名）

*注意事項：本專案每日限量販售十間

詳情請洽官網: http://www.orangehotels.com.tw/

更新時間 : 2021-12-01 21:11 GMT+08:00

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