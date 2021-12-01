【楊憲宏專欄】「大魔王效應」比「變種病毒」還可怕

Omicron變種病毒真的「來勢洶洶」嗎？還是只是跨國疫苗公司與已淪為「補打第三劑」推銷員的政客們共演的一場「恐嚇驚悚連續劇」而已？

Omicron 真好用，可以拿來股市「放空」，可以讓全球政客繼續搞「防疫法西斯」。而且各種不同版本的「白蛇傳」在各國上演，那些有執政危機的政權，特別喜歡炒作omicron 的「大魔王」鬼故事。「白蛇傳」的精彩之處就在「放毒的」與「解毒的」是同一人。（習近平迫不及待宣布要送給非洲10億劑疫苗）。

看看上一波被過度炒作的delta 變種病毒，講得好像厲害得不得了，最後證明多數人是輕症。現有疫苗雖無法防止染病，接種後似乎仍然對減輕症狀有效。事實上只要看死亡率就知道，24個月以來，全球平均死亡率本來是直逼10%，現在直直落，只有1 .99%，而事實上，現在重症數也不多，對醫療資源沒有威脅性。

Delta 變種的命運是不是就是omicron 變種的命運？答案應該是肯定的。雖然有些病毒分析顯示，omicron 有比較多的棘蛋白突變點，可是這不見得可以下定論説這樣就是「大魔王」。疫苗公司與政客在講「鬼故事」的時候，都不忘説，現有的疫苗仍然有效…還要再觀察兩個禮拜再說等等。如果真的是「狼來了」，還能這樣一派輕鬆嗎？

最有趣的是，疫苗公司迫不及待的公佈，他們有能力在100天內製造完成對付「大魔王」的新疫苗。這樣的話，omicron 還有什麼好怕的？這個令人聞之色變「大魔王」也太遜了吧？換個角度來看，新疫苗製造出來，還要花時間做臨床實驗證明它是安全有效的。Pfizer/BNT現有的疫苗用了約9個月才得到緊急使用授權（EUA）。以delta 變種為例，一波疫情大多在開始的3 － 4個月後就過了高峰期，連發源地印度也一樣。如果omicron傳播力更強，疫期應該會更短，等新疫苗得到認證，疫情高峰已過，這新疫苗的意義何在？如果沒經過嚴謹審查就為了爭取時間而提前認證，願意接種的會有幾多人？

好笑的是，這個變種病毒一度被誇大到說Ro值是50，也就是說一人可以傳染給50人，後來發現，病人數沒那麼多，支撐不了他們的吹牛，現在改口說，50太誇張了…。

「7+7有風險還可以接受」「別人在鎖國…」這是台灣官方防疫的初步反應，說了等於沒有説。不過，卻在此時說要推動「第三劑」疫苗。搞不清楚狀況的媒體則用被安排的國際報導來幫忙支持「第三劑」的正當性。

「第三劑」是否有必要，其實還有疑義，利用全球炒作omicron 變種的「大魔王效應」來推動「第三劑」其實是不道德也不恰當的。指揮中心必須更加嚴謹的說淸楚，為什麼台灣在比別人鎖國鎖得更嚴的情況下，為什麼還需要推動「第三劑」？突變點那麼多，這「大魔王」真的是第三劑老疫苗能馴服的嗎？要圖利疫苗公司嗎？

如果台灣要推動「第三劑」施打，必須先講清楚，是否打「第三劑」的人就可以進出國門「免隔離」。否則打了三劑疫苗仍然要繼續14+7，或7+7+ 7。那民眾為什麼要冒風險（有人死亡）去再挨一針？

夕陽無限好 ，只是近黃昏？武漢肺炎病毒的大流行已經走到尾聲，這場大流行讓許多「病毒概念產業」都大賺特賺，他們最近的表現都是極不樂意看到防疫退流行。一些政客在「防疫法西斯」的「動員戡亂時期臨時條款」下，也爽快了好一陣子了，他們會希望「收攤」嗎？

Omicron 「大魔王效應」，有沒有可能是在這種政治操弄下，出來跑龍套的事件？疫苗公司在前幾次「變種」事件發生時，就已經投資研製「新疫苗」或「特效藥」，可是都因為那些「變種」都未發揮殺傷力，讓他們沒有發到財，omicron 「大魔王效應」有沒有可能又是他們一次炒作的機會呢？

「科學精神」是容不下「政治考慮」的，而解決大流行疫情，所需要的是科學、科學、科學，沒有一點政治介入的空間。可悲的是，全球許多有醫學背景的人一旦當官或是參與了政治，卻把自己一生所學的科學，都踐踏在地，學當政客裝神弄鬼了。這麼一來，「大魔王效應」將比「變種病毒」還可怕。