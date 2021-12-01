Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

宏都拉斯誕生首位女總統　台灣蔡英文總統祝賀卡斯楚當選

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/01 19:51
卡斯楚（Xiomara Castro）當選宏都拉斯首位女總統。蔡總統代表我國政府與人民，誠摯祝賀卡斯楚順利當選。（圖／美聯社）

卡斯楚（Xiomara Castro）當選宏都拉斯首位女總統。蔡總統代表我國政府與人民，誠摯祝賀卡斯楚順利當選。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）我國中美洲友邦宏都拉斯共和國於11月28日舉行總統大選，由「人民聯盟」自由重建黨（Partido Libertad y Refundación, LIBRE）候選人卡斯楚（Xiomara Castro）當選宏國首位女總統。對此，總統府發言人張惇涵今（1）日表示，蔡總統代表我國政府與人民，誠摯祝賀卡斯楚順利當選，亦期盼未來宏國政府在新任的總統領導下，各項施政順利、國家發展昌盛，兩國邦誼持續友好深化。

張惇涵指出，依據宏國選舉委員會公布截至當地時間11月30日晚間6時計票結果，由卡斯楚女士取得領先，且「國民黨」（Partido Nacional）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）也已於當地時間11月30日承認敗選，並向卡斯楚致賀。

張惇涵表示，總統府誠摯祝賀友邦順利完成民主大選，我國駐宏都拉斯大使溫曜禎也已於第一時間，代表蔡總統及我國政府與人民，向總統當選人卡斯楚表達誠摯祝賀。

張惇涵表示，宏都拉斯是我國中美洲重要友邦，今年亦適逢我國與宏都拉斯建交80週年。長年以來，兩國在經貿、公衛、教育、社福、基礎建設、婦女賦權，以及農漁業等多項領域，皆有成效良好的緊密合作關係。展望未來，我國將在與宏國友好的邦誼基礎上，與卡斯楚總統當選人所領導的新政府團隊，持續深化兩國合作關係，增進兩國人民福祉，促進兩國繁榮發展。
宏都拉斯共和國
卡斯楚

相關新聞

【宏都拉斯大選】執政國家黨屢傳舞弊 領先親中候選人落敗將引爆動
【宏都拉斯大選】執政國家黨屢傳舞弊 領先親中候選人落敗將引爆動
2021/11/28 14:05
【宏都拉斯大選】親中候選人大幅領先 幕僚：尚未決定棄台投中
【宏都拉斯大選】親中候選人大幅領先 幕僚：尚未決定棄台投中
2021/11/24 14:05
【宏都拉斯再傳變天】親中派民調領先 總統大選後恐與台斷交
【宏都拉斯再傳變天】親中派民調領先 總統大選後恐與台斷交
2021/11/09 12:19
(更新）宏都拉斯留不住？ 左翼反對黨：執政將與中建交 外交部：小心中國伎倆
(更新）宏都拉斯留不住？ 左翼反對黨：執政將與中建交 外交部：小心中國伎倆
2021/09/06 17:15
府中15「時代的狂人」主題影展 選映卡斯楚、梅克爾等強人紀錄片
府中15「時代的狂人」主題影展 選映卡斯楚、梅克爾等強人紀錄片
2018/04/27 15:12

更新時間 : 2021-12-01 21:10 GMT+08:00

最受歡迎

可混打！第16期提供BNT、莫德納和AZ疫苗　11/29起開放預約
可混打！第16期提供BNT、莫德納和AZ疫苗　11/29起開放預約
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
世界第一家NFT炸雞店！台灣師園鹽酥雞NFT首日交易價翻百倍　拿NFT免費兌換鹽酥雞四季豆
世界第一家NFT炸雞店！台灣師園鹽酥雞NFT首日交易價翻百倍　拿NFT免費兌換鹽酥雞四季豆
愛滋病有解了？日本疫苗成功使獼猴HIV病毒消失
愛滋病有解了？日本疫苗成功使獼猴HIV病毒消失
【11/30-12/13維持第二級疫情警戒】11/29台灣增8例境外移入　耶誕跨年活動應全程配戴口罩、禁邊走邊吃
【11/30-12/13維持第二級疫情警戒】11/29台灣增8例境外移入　耶誕跨年活動應全程配戴口罩、禁邊走邊吃
最新變異株Omicron風險為何？傳播範圍？5大必知重點一次看
最新變異株Omicron風險為何？傳播範圍？5大必知重點一次看
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
【新冠肺炎】世衛組織將新變種病毒命名Omicron　世界各國緊急關閉國境
【新冠肺炎】世衛組織將新變種病毒命名Omicron　世界各國緊急關閉國境
及早示警Omicron卻遭全球封鎖 南非：醫學發達錯了嗎？
及早示警Omicron卻遭全球封鎖 南非：醫學發達錯了嗎？
〈投資理財〉潤泰四雄日友、潤泰新、潤泰全、潤弘前三季獲利均佳
〈投資理財〉潤泰四雄日友、潤泰新、潤泰全、潤弘前三季獲利均佳