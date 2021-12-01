台鐵又出包！台灣太魯閣號遭鋼軌樁擊中　交長王國材：檢視所有工地細節

台鐵207次太魯閣號列車1日上午在大里－福隆間遭施 工中掉落的鋼軌樁擊中列車車頭 台鐵207次太魯閣號列車1日上午在大里－福隆間遭施 工中掉落的鋼軌樁擊中列車車頭 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台鐵207次太魯閣號列車今（1）日上午在大里-福隆間遭施工中掉落的鋼軌樁擊中列車頭，車窗玻璃破裂，幸無人受傷。交通部長王國材上午已要求懲處並撤換工務處長及工務段長，並要求台鐵全面檢視所有工地細節。

台鐵通報，207次太魯閣號上午8時52分行經大里-福隆間，遭鋼軌樁敲擊事件，因事故路段正執行鐵路行車安全改善6年計畫「宜蘭線福隆石城K32+234~K32+900地錨邊坡」改善工程，今天進行上邊坡鋼軌樁打設防護作業，過程中鋼軌樁不慎斷裂掉落，打到施工鷹架後敲擊至太魯閣號車頭，造成車窗玻璃破裂，無人員受傷，，工地已暫停施工。

中央社報導，王國材下午赴事故地點了解狀況時表示，工地正進行鋼軌樁的施工作業中，看到有列車過來，瞭望員也指示施工要停一下，就在施工稍停時，鋼軌樁斷裂並甩出去。他整個工地看了一次，雖然瞭望員、監工及工地主任基本都有遵守工地管理標準作業程序SOP，而安全距離應包括異物掉落，但工地平台比軌道高，鋼軌樁甩出去的距離就比較遠，才會擊中太魯閣號列車。

王國材說，他已指示工地第一排圍籬要加高，並盡量夜間施工，台鐵過去在臨軌工程花很多力氣，但工地要因地制宜，這次事故是因工地與軌道有高低落差，鋼軌樁甩出去的距離比預測還遠。

王國材也要求台鐵全面檢討所有工地的細節，每個工地在因地制宜部分要加強。

報導也引述台鐵工務處副處長王兆賢的說法，鋼軌樁是在吊起後停止的瞬間斷裂，至於斷裂原因，會配合台鐵營運安全處調查並釐清原因。

台鐵營運安全處長林景山下午接受媒體聯訪時說，事故原因釐清後，將依規定懲處。