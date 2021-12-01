不容中國武力犯台 安倍晉三：台灣有事等同日本、美日同盟有事

日本前首相安倍晉三今（1）日參與國策研究院所舉行的「影響力論壇」，表示日本不能容許台灣被武力進犯。（圖／中央社） 日本前首相安倍晉三今（1）日參與國策研究院所舉行的「影響力論壇」，表示日本不能容許台灣被武力進犯。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）日本前首相安倍晉今（1）日受邀參與國策研究院「影響力論壇」，以視訊就「新時代台日關係」發表演說。安倍強調，支持台灣加入CPTPP，台日關係緊密，日本不容許台灣遭武力侵犯，台灣有事等同日本、「日美同盟」有事。並警告中國武力犯台，等同經濟自殺。

支持台灣國際參與

安倍透過視訊，概述日、台灣處境，以及日本採取哪些措施敦促中國自我節制。首先他認為，在自由開放的民主架構下，台、日應該緊密結合在一起，持續不斷的努力。也因此他支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），也認為台灣加入的充分條件。

安倍指出，在醫療、衛生保健、氣候變遷，或是在航空、通訊、刑事犯罪預防等重大領域，台灣幾乎不被國際承認，他直言，「應該讓台灣擁有恰如其份的發言權」，並將竭盡所能，在歐美國家的協助下，助台灣獲得發言權。

安倍也提及來自中國軍事能力增長的威脅，。這30年來，中國的軍事費用已經成長42倍，高出日本4倍。而這這個數字將在未來30年間，以每年7%的幅度成長。

敦促中國自我節制

台灣與日本需高舉自由、民主、人權、法治等普世價值的旗幟，並敦促中國能自我節制。

安倍表示，每次與中國領導人習近平會面時，他都強調「不要誤判日本防衛釣魚台的決心和意志」。釣魚台離台灣不過100公里左右而已。對台灣的武力侵犯，無論在地理上或空間上，對日本國土都是重大的危險，日本無法容許該事態的發生。「台灣有事」，等同於「日本有事」，也可以説是等同於「日美同盟」有事。這項認知，北京領導階層，尤其是習近平主席，絕對不能誤判。

安倍強調，必須向習近平主席及中國共產黨的領導階層，反覆不斷的呼籲其不要誤入歧途。「採取軍事冒險行動，等同於走向經濟自殺的道路。」他認為兩岸關係，「說到底只能以和平方式解決。」

民主台灣符合世界利益

安倍也提及印太地區的民主如何凝聚民主，如美國、澳洲、印度以及日本組成的四方安全會談，而台灣則是印太區域的基石。對於台灣的國際參與及提升國際地位，他也提出需一步一步來落實。

安倍表示，「更強大的台灣，成長茁壯的台灣，保障自由及人權的台灣，也符合日本的利益。當然，這也符合全世界的利益。」