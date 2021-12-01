寒舍艾麗酒店「虎耀豐年」 除夕圍爐饗宴同歡抽大獎

金虎迎春賀祥年！寒舍艾麗酒店宴會廳於2022年1月31日隆重呈獻「虎耀豐年」除夕圍爐宴，中式桌席每桌10位30,800元+10%。主廚嚴選頂級海陸珍味，打造豐盛年夜饗宴，席間觀賞喧騰舞獅秀與精彩節目、體驗傳統手工藝以及熱鬧的歲末抽獎活動，豐盛獎項包含住宿券及餐飲券等！同時，特別為齊聚在家圍爐的賓客精心設計「極鮮花鮑粥水雞湯」外賣湯品，適用8人，提供兩款精美包裝，禮盒版每組3,080元，保溫提袋版附贈砂鍋每組3,880元。凡於12月16日前預訂與完成付款，立即享8折早鳥優惠！

全家歡聚的農曆除夕夜晚，寒舍艾麗酒店宴會廳於2022年1月31日悉心獻上「虎耀豐年」圍爐盛宴。首先，由象徵喜氣吉祥的財神爺恭迎每一位賓客的到來，廊道區特別規劃傳統手工藝活動「揮毫寫春聯」與「立體剪紙春花」，以及「幸福拍照區」合影紀錄美好時刻。廳內展演一系列精彩表演秀，邀請專業醒獅團帶來氣勢磅礴的「戰鼓迎春秀」、「祥獅獻瑞」、「財神爺報喜跳加官」等，以及「小朋友說吉祥話」與互動趣味遊戲。此外，更不能錯過「除夕圍爐大抽獎」，豐富獎項包含寒舍艾麗住宿券與餐飲券等，桌桌有獎喜迎虎年！

擁有二十餘年豐富經驗的陳琮錤主廚，精選頂級海陸食材，精湛手藝打造中式年夜桌席豐餚，特別推薦干貝、排骨、花菇、豬肚等澎湃豐料入饌的「紅露瑤柱御品佛跳牆燉翼」、肥美鮮彈的「青龍椒火紅紹子醬焗烤活龍蝦」與「蟹黃燒賣扣極品原鮑白玉蔬」、表徵年年有餘的「雙冬燒肉燴酥炸白鯧魚」、取「雞」台國語諧音祈求來年家運昌隆的「栗米粥水肚尖土雞湯」等賀春吉運料理。席間更享受果汁無限暢飲及每桌兩瓶精選紅酒！同時，特別提供新春酒水優惠方案，金牌台灣啤酒暢飲價每桌只要900元+10%，紅酒暢飲優惠價每桌1,800元+10%，舉杯慶賀迎接吉虎祥年！

除夕夜家中團聚，雞湯是家家戶戶首選料理之一，寓有「闔家吉祥」之意。寒舍艾麗酒店推出濃郁甘醇的「極鮮花鮑粥水雞湯」，2021年12月1日至2022年1月28日開放預購，禮盒版售價每組3,080元，保溫提袋版且附贈砂鍋每組3,880元，12月16日前完成付訂即享8折早鳥優惠。宴會廳陳琮錤主廚選用台東排灣族撒布優部落所種植的小米，與老母雞、豬骨、干貝、蘑菇共同燉煮8小時，瀝出小米粥水雞湯後，加入厚實的豬肚尖、鮮嫩彈牙小土雞、養顏美容的花膠及鮮味十足的鮑魚，入口層次豐富的湯頭，乳白色的湯頭散發淡淡穀香，溫潤滋補暖心又暖胃。