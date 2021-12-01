台北福華 親子時光機創造珍貴回憶的美好旅行

台北福華大飯店與全台知名的大型室內兒童樂園品牌－騎士堡合作，全新規劃出6間「親子主題套房」與「親子遊戲室」。 三種不同風格的獨特親子客房，完全依據0~8歲的孩童打造；絕對讓親子的感情得到提升、更加緊密。台北福華大飯店為您打造專屬的親子空間與歡樂時光，是親子在市區渡假遊玩的最佳選擇。

全新「親子主題套房」，包括三種不同房型：甜點主題房、動物主題房以及海洋主題房。每房可入住至多兩名0~8歲的兒童與兩名成人，房內除了令人驚喜的主題造型床外；還擁有專屬的兒童溜滑梯。 同時提供小朋友的專屬浴袍、清潔用品等備品。 周圍空間充滿了父母與寶貝可一起遊玩的各項安全遊具，空間的每一個位置都有安全保護措施，讓寶貝們在安心的空間裡流連忘返、盡情遊玩。 另外，入住每房還致贈由甜點主廚特製的專屬甜點在房間內享用，將親子的甜蜜提升到最高點。

「親親寶貝」住房專案即日起開放訂房，內容包括：早餐依人數提供3~4客、彩虹座Kid’s bar兒童享用券1~2客、主題甜點、兒童專屬備品1~2組、以及亞洲萬里通點數。 前30名入住的家庭，還另外致贈花王兒童沐浴組；平日入住四人只要NT$6,699(含稅)，週末或連假入住僅需加價NT$800，三種房型共六間隨機安排，若需指定房型則另加NT$300。

想入住全台北市全新且唯一在房裡就可以擁有像在兒童樂園歡樂感受的親子套房? 現在就立即預訂台北福華大飯店「親親寶貝」親子主題房！