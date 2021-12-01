國民黨中央委員黃覲偉嗆高嘉瑜「嘴臉白目」、「被打活該」遭研議處分

國民黨中央委員黃覲偉（左）30日在網路留言稱民進黨立委高嘉瑜（右）被打活該。（左圖取自facebook.com/huang.j.wei.7... 國民黨中央委員黃覲偉（左）30日在網路留言稱民進黨立委高嘉瑜（右）被打活該。（左圖取自facebook.com/huang.j.wei.7773，右圖為中央社檔案照片）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）民進黨立委高嘉瑜遭男友施暴，國民黨中央委員黃覲偉30日表示高嘉瑜「被打活該」，更說會讓男人那麼生氣打人是因「嘴臉白目」，甚至沒來由地提到「姓蔡的沒被打過的沒資格聲援」，因為「連男人都不想要的女人，表示夠噁心」，對此，國民黨今（1日）表示，將研議考紀處分。

高嘉瑜受家暴消息一出，立刻引發各方人士譴責暴力行為，然而於相關報導留言區表示國民黨中央委員黃覲偉竟於相關報導底下留言，表示「會讓一個男人那麼生氣動手打的女人，真的就是非常太白目，尤其是嘴臉」、「姓蔡的沒被男人打過的，女人沒資格聲援，因為連男人都不想要的女人，表示夠噁心。」

當網友紛紛回嗆他「國民黨不被支持不是沒有原因的」、「男人打女人豬狗不如」，黃覲偉更直接回應「被打活該」，引發大量網友撻伐。

對此，國民黨今表示，黃覲偉言論嚴重失當，黨中央表達最嚴正的譴責，並已要求研議後續祭出考紀處分作為，不允許這種言論傷害當事人與台灣社會。

而黃覲偉後續也在 臉書上發文道歉，說 「希望本人此次的失言事件，能夠喚醒目前台灣性別關係失衡的問題，讓此類憾事永遠不再發生。」他還強調，失當言論出自個人，他會扛起全部責任。

民進黨發言人簡舒培則表示，羞辱受害者的行為非常不可取，國民黨放任黨公職去羞辱性別暴力受害者，不僅對受害者造成二度傷害，也會造成類似經驗者心理壓力，期盼社會能給受害人多一點尊重。