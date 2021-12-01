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滿千送百再抽888元農遊券 臺灣農產嘉年華「好釋連蓮」網購專區活動開跑

By 台灣英文新聞
2021/12/01 17:25
照片由農委會提供

照片由農委會提供

農委會主任委員陳吉仲在今日(12月1日)召開記者會宣布與國內23家電商業者合作，在「臺灣農產嘉年華」網購平臺設置「好釋連蓮」專區，自即日起至明年3月31日止，推出滿千送百，以及參加雙週抽好禮、每月抽臺東溫泉住宿旅遊券等贈獎活動，同時在明年1月30日前，還可以登錄發票加碼抽價值888元的農遊券，鼓勵消費者透過網路購買美味國產鳳梨釋迦及蓮霧，用行動挺農民，讓好事連連一整年。

臺灣蓮霧主要量產期為每年11月至翌年4月，由於味道清香、甜脆多汁，富含膳食纖維及維生素，一直以來都深受臺灣民眾的喜愛。至於鳳梨釋迦的主產期則為每年12月至翌年3月，有著果實大顆、果肉Q彈且甜中帶酸的特性，以往因為以外銷為主，國內民眾較難得有機會品嚐鳳梨釋迦的美味；今年受到外銷中國受阻的影響，農委會除了積極開拓外銷新興市場與冷凍鳳梨釋迦新產品外，也透過國內多元行銷與加工加值利用，希望化危機為轉機，穩定產地價格與確保農民收益。

農委會表示，隨著鳳梨釋迦與蓮霧主產季到來，在該會積極媒合產地供貨農民與電商業者的努力下，12月1日起消費者就可以在「臺灣農產嘉年華」網購平臺的「好釋連蓮」專區(https://farmersbuy.cas.org.tw/#/waxApple），搜尋訂購美味的鳳梨釋迦及蓮霧，單筆消費滿1,000元，就可以獲得由農委會回饋、電商平臺代送的100元折價券、紅利點數、等值商品或現金折扣，以及參加雙週抽好禮、每月抽臺東溫泉住宿旅遊券等贈獎活動，同時在2022年1月30日前，還可以登錄發票加碼抽價值888元的農遊券。

農委會強調，針對中國自今年9月20日起暫停我釋迦及蓮霧輸入，該會已與地方政府、農民團體、外銷業者及加工業者共同合作，啟動外銷、直銷及加工等三管齊下的完整產銷因應措施，請農民朋友放心。

滿千送百再抽888元農遊券 臺灣農產嘉年華「好釋連蓮」網購專區活動開跑

照片由農委會提供

更新時間 : 2021-12-01 18:08 GMT+08:00

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