專屬動物們的天空廊道 讓動物遨遊天際免於路殺

新北市土城區桐花公園因生態資源豐富， 道路沿線山林茂盛，是野生動物棲息與活動的重要場所， 更是民眾登山健行的好去處，但也因為往來的車流量大， 造成過路的動物命喪輪下，新北市農業局為了改善此情形， 設置數種防路殺設施供動物使用，讓動物與民眾都可以平安用路。

通過進行生態調查， 並與路殺社林德恩老師研究選擇設置路殺改善設施， 在桐花公園附近常發生路殺的四處地點因地制宜的設置不同形式的路 殺設施供動物使用。2019年底在桐花公園旁設置第一處的誘導式斜 坡道連接地下生態廊道，現也成為動物的小小食堂； 好漢坡因道路兩側樹冠不相連，今年第二處改善的是空中廊道， 讓在樹梢棲息的動物例如松鼠、蛇類等， 利用廊道從空中就可以到達路的另一側； 第三處熱點改善是修復既有道路涵管， 讓動物從路旁側溝利用涵管就可穿越道路； 第四處是在道路邊坡擋土牆上鋪設菱格網， 讓動物能攀爬菱格網快速離開道路邊，減少被路殺的機會。

經過1年多的生態調查資料顯示，2019年於桐花公園旁設置斜坡廊 道後，路殺被觀測到的次數已減少9成，有顯著的成果表現。 該路段其餘路殺熱點也於此次工程內設置完畢， 新北市農業局規劃未來將在防路殺設施中架設攝影機等觀測機具， 持續進行生態及路殺調查，希望能持續有效地降低路殺發生， 並捕捉到動物使用路殺設施的身影， 後續也會將調查資料回饋至全國最大公民科學家路殺社，並依專家建 議持續改善。

新北市農業局長李玟表示， 土城桐花公園路段本就是規劃改善農路路段之一， 並透過與路殺社共同研擬路殺改善工程， 除了能提升整體道路通行安全，讓用路人有順暢行車環境外， 同時也建構生態友善道路。生態保育需要大家共同努力， 才能保持大自然的豐富資源，讓野生動物和居民都能快樂出門、 平安回家。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

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