土城鳳靈慈愛同心會等6社團合捐輪椅及助行器 侯友宜鼓勵攀爬志業山

國際身心障礙者日（每年12月3日）前夕， 新北市土城鳳靈宮所成立的鳳靈慈愛同心會， 結合國際獅子會300B1區、一生福報社、新北市牙醫師公會、 台灣特殊需求者口腔照護學會及土城延吉社區發展協會等， 第3度響應新北市好日子愛心大平台， 合力捐贈150台輪椅及65台助行器，希望集眾人之力， 造福身心障礙朋友及失能長輩。

發起這項捐贈活動的土城鳳靈慈愛同心會理事長黃妙鳳表示， 在常務理事也是牙醫師蔡鵬飛和市府祕書長林祐賢的媒合下， 該會從2019年起，開始集結牙醫師公會、 獅子會等合力捐贈150台輪椅給新北市， 2021年1月再次捐贈輪椅和助行器各80台及氧氣機1台， 這次擴大捐贈，希望能幫助有需求的身障朋友和失能長輩。

侯友宜表示，新北市輔具資源中心是全國唯一公辦公營， 二手輔具服務成果冠全國，每年回收一萬多件， 經過清潔消毒維修後，免費媒合使用，讓資源循環再利用。 輔具中心統計，輪椅、助行器需求量最高， 每月約可送出276台輪椅、114台助行器。不只身障輔具， 也有長照輔具，今年1至11月份就補助長照輔具35, 267人次，補助金額高達1億1,005萬元。

看到眾人熱心捐贈，侯友宜也有感而發的表示，人生有2座山， 一是職業，一是志業，參與捐贈者在職業之餘，追求人生的價值， 攀爬志業高山；爬得越高，看到的風景越美， 希望台灣社會多做善事和愛心，少談對立。 國際獅子會300B1區總監陳賢能、 新北市牙醫師公會理事長葉建陽、市議員黃永昌、江怡臻等人， 共同出席參加捐贈活動。