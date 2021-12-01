日本IKEA當起房東？3坪套房每個月租金不到台幣30塊

日本IKEA推出東京租套房一個月不到30塊的「迷你家」（Tiny Homes）方案。（圖/IKEA官網） 日本IKEA推出東京租套房一個月不到30塊的「迷你家」（Tiny Homes）方案。（圖/IKEA官網）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）日本東京租套房一個月竟然不到30塊？原來是日本宜家家居現正推出的「迷你家」（Tiny Homes），提供人們住宿、盥洗和烹飪的3坪大房間，且每個月只收租23塊台幣，盼能解決外地人大量移入東京所產生的住宿問題。

隨著被大城市吸引的人口不斷增加，在日本人口最多的城市地區，空間變得越來越有限。隨著膠囊旅館和共享居住空間的出現，日本宜家家居（IKEA）希望為東京超過1400萬位居民提供解決方案。

日本宜家家居目前正在以每月99日圓（約台幣23塊）的價格出租東京新宿區的套房，套房僅3坪大，不過挑高的空間和傢俱的陳設最大限度地提高了舒適度和功能性，套房內有儲物系統、小沙發、書架、衣櫃、書桌、上鋪床位、衛浴設備、小廚房及流理台。

為了介紹這間套房，日本宜家家居拍攝了4部影片，公開內部空間設計，主角則是宜家家居的鯊魚玩偶，相當可愛。前三集已在Youtube上發布，最後一集也將亮相。

根據宜家家居，套房公寓將開放至2023年1月15日，若在日本的會員可以進入日本官網申請。

日本IKEA「迷你家」專案主角鯊魚玩偶化身仲介，向人們介紹新推出月租不到台幣30塊的套房。（圖/日本IKEA官網）

內部擺設。（圖/日本IKEA官網）