期交所舉辦兩階段「縱橫期海Try Try看－大專院校模擬交易競賽」 吸引逾2千位學生組隊參賽

考量年輕人投資理財時間提早， 期交所深入大專院校推廣期貨知識及期貨模擬交易， 協助年輕人建立正確期貨交易及風險控管觀念，於今(110)年舉 辦兩階段「縱橫期海Try Try看－大專院校模擬交易競賽」，第二階段納入程式交易下單， 競賽將到12月30日止，經統計迄11月底止，有逾35%參賽隊 伍維持正報酬，期交所提醒各參賽隊伍，把握最後一個月競賽期間， 擬定兼顧風控的交易策略，方能在終場展現最佳成績。

期交所表示，第二階段競賽同時涵括一般介面、 程式交易兩種下單方式，吸引刻正學習撰寫程式交易學生投入競賽， 有逾2成參賽隊伍使用程式下單，賽況激烈。經統計10月18日至 11月30日最新競賽成績，在第二階段參賽256隊中， 累積報酬率為正報酬隊伍數達89隊，其中報酬率大於100%以上 有來自台北商業大學財金系、高科大金融資訊系、 臺北大學金融及合作經濟系、明新科大財金系、政大財管系，另有5 隊報酬率介於50%~100%、78隊介於0%~50%。共逾3 5%參賽隊伍競賽首月成績為正報酬。

該競賽以金融教育為出發點， 依競賽辦法最終成績係先取正報酬隊伍之夏普比率前60名者， 再依其累積報酬率排序取前20名給獎。經檢視正報酬隊伍中， 不乏兼顧風險控管，夏普比率亦相對較高的隊伍。惟依辦法， 競賽期間須交易完成四類競賽商品、 交易天數須達競賽期間交易日三分之一等規定， 仍有部分隊伍未達成，期交所特別提醒參賽隊伍須注意。 因應金融科技潮流， 期交所仍鼓勵參賽隊伍多加使用本次競賽的最大特色功能「 程式交易」，相較傳統一般交易方式， 程式交易優點為自動執行交易、嚴守交易紀律、 並可透過歷史資料回測優化交易策略等。

配合金管會推動金融知識普及，及資本市場藍圖「 強化投資人保護與教育宣導」策略， 期交所今年辦理一系列針對校園年輕人的期貨教育推廣活動，包括： 升級虛擬交易所功能，供大專院校申請借用， 並舉辦全國大專院校模擬交易競賽(含程式交易)；與陽明交通大學 及政治大學建立產學合作，分別捐贈「期貨智能研究室」與開設「 年輕人須具備的期貨知識」通識課程， 藉此增進校園年輕人期貨專業知識；推出「 防疫在家學期貨」專區，讓受疫情影響今年大半時間遠距授課的學生 ，在家也可增進期貨理財功力；期交所與證交所及櫃買中心共同委託 證基會設置網路宣導專區， 以漫畫形式呈現投資理財及交易風險知識，以及製作三支宣導影片， 吸引年輕族群以輕鬆的方式觀看學習。

其中，首度邀請全國大專院校學生組隊、指導老師推薦的「縱橫期海 Try Try看－大專院校模擬交易競賽」，第一階段於4-5月競賽， 大專院校教授、學生反應熱烈；繼而於舉辦第二階段競賽， 並首次納入程式交易下單功能，自10月18日至12月30日競賽 。兩階段共祭出85萬元獎金，總計吸引2千位學生組隊參賽。