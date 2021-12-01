中華電信「2021 5G創新應用大賽」冠軍出爐

中華電信「2021 5G創新應用大賽」頒獎典禮，今天(12/1)下午於中華電信總 公司國際會議廳盛大舉行，因應5G 網路時代的來臨，今年首次舉辦「5G創新應用大賽」，祭出總獎金 150萬元，藉由賽事在5G應用及各商業領域開創出嶄新服務與應 用，並挖掘具有跨領域創新實作能力的產業技術人才。

交通部王國材部長致詞時表示，隨著5G新時代的來臨，5G的高 速率、低延遲、大連結的特性，讓許多的創意從不可能變為可能， 交通部正建構智慧交通科技實證場域， 讓架構在5G環境下的各項相關應用可以練兵，並藉由標準化、 實證應用、鏈結國際、開創商機四大步驟， 成為5G應用與產業發展之正向循環。 對中華電信在5G基礎建設的投入， 並積極推動各項5G垂直領域應用，不斷發掘創新運用發展的項目， 表示肯定。也鼓勵國內企業在全球數位轉型浪潮中， 能即時抓住5G發展契機與商機。

今年競賽不畏疫情衝擊，共25組團隊從近200組參賽隊伍中脫穎 而出，進入到最後總決賽。經過激烈競爭，冠軍由優力勁聯「 Uniigym互動體感健身」團隊所設計開發的「5G AI 互動體感健身Uniicell X AR動滋動」獲得，此作品透過中華電信5G高速率的特性， 結合行動裝置鏡頭捕捉人體骨骼點， 精準分析動作並給予校正回饋及運動數據追蹤， 豐富多元的課程內容， 讓消費者透過行動裝置隨身隨地打造專屬健身房。

亞軍由海盛科技所設計開發人工智慧與物聯網技術的「 養好魚AIoT水產養殖育成管理系統」獲得， 該作品讓漁民朋友使用搭載5G網路的手機或平板， 即可立刻瞭解養殖池魚蝦狀況與成長趨勢， 藉由自動化養殖業的日常工作，降低勞力與風險， 提高生產量並控制成本，翻轉養殖產業。

AI與5G通訊技術整合為全球科技發展趨勢， 為激發更多的創意應用，參賽隊伍作品只要應用於智慧醫療、 製造或交通主題可同時競爭「智慧特別獎」。其中， 特優獎由同時獲得最佳創意獎「力賀」團隊「Dr. Rehab:行動遊戲式復健系統服務」獲得， 他們運用行動裝置的便利性， 依照醫療專業的復健動作設計復健遊戲， 以增添復健樂趣來提升復健動機，不需購買額外復健儀器， 隨時隨地即可復健。而優選獎則由榮獲季軍「看你緣投」團隊「 智慧工廠影像動作偵錯分析專家系統-Watch You」獲得，該團隊研發具有AI辨識工序功能的IE工序判斷專 家系統，利用5G實現現場複雜工序影片的串流讀取， 以即時偵錯監控，提早示警發現問題。兩隊同時獲得雙料獎項殊榮， 堪稱本屆賽事的最大贏家。