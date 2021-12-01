開放國會論壇12/2登場　貝里斯議長伍姿：肯定台灣對國際的貢獻

「2021年開放國會論壇」將於明後兩天在台北舉行，蔡英文總統上午在總統府接見與會貴賓。（總統府提供） 「2021年開放國會論壇」將於明後兩天在台北舉行，蔡英文總統上午在總統府接見與會貴賓。（總統府提供）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）「2021年開放國會論壇」將於明後兩天（2、3日）在台北舉行，蔡英文總統今（1）日上午在總統府接見與會貴賓時表示，開放政府及開放國會一直是我們努力的方向，相信透過這次的論壇，可以讓台灣跟與會各國在民主等議題上，有更多的合作交流。

總統致詞時首先歡迎來自貝里斯、墨西哥和美國的好朋友遠道來到台灣，參加「2021年開放國會論壇」。

總統表示，自她2016年上任以來，開放政府以及開放國會一直是我們努力的方向。今年，立法院推出「開放國會行動方案」，行政院也啟動「開放政府國家行動方案」。透過這些方案，能夠讓公民社會更深入、更即時地參與各項政策及立法的討論。政府和公民社會也能夠更強化合作，共同優化政府政策，帶來更多改革以及創新的力量。

總統指出，我們推出的方案都是依照國際的Open Government Partnership (OGP) 標準來設計，希望可以藉此為加入「開放政府夥伴聯盟」，打下良好的基礎。我們也相信，透過這次的「開放國會論壇」，大家共襄盛舉，可以讓台灣跟與會者的國家，在民主等議題上有更多的合作交流。

總統提及，來自墨西哥的娜瓦蘿（Nadia Navarro Acevedo）參議員是首度來到台灣，我們也期待兩國可以開拓更多的合作領域，同時也感謝在座的台灣女婿－「美國國際民主協會」會長米德偉（Derek J. Mitchell）大使，多年來對台灣在各方面的支持。

談到台灣已經正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），總統說，墨西哥也是會員國之一，如果台灣能夠加入CPTPP，可以深化兩國間的技術及經貿合作，尤其是在物聯網、工業4.0及再生能源等領域。

今年是貝里斯建國40週年，除了歡迎伍姿（Valerie Woods）眾議長再度來訪，也要再次向貝里斯獻上最誠摯的祝福，希望兩國持續加深夥伴關係。

貝里斯國會眾議院議長伍姿（Valerie Woods）致詞時表示，貝里斯與台灣在過去32年以來，保持長久的友誼與雙邊關係，雙方邦誼穩固。我們共享自由、和平、民主、穩定、人權與法治等價值。

伍姿說，貝里斯是一個小且年輕的國家，僅有40年歷史，也曾對抗過強大的鄰居，深知在捍衛主權與獨立的過程當中，所需面對的挑戰。貝里斯將持續堅定支持台灣，與台灣站在一起。

伍姿眾議長指出，接下來兩天，許多國會議員與非政府組織將齊聚一堂，參加此次在台灣舉辦的「開放國會論壇」。這也進一步印證，只要我們共同合作，就能透過彼此的經驗，以及對挑戰的因應方式，來互相學習。透過本週的論壇，我們也再次表達對台灣的敬意，肯定台灣對國際社會的諸多貢獻。