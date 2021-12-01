台灣美感教育《安妮新聞》獲香港設計大獎　沉浸式體驗提升閱讀興趣

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台灣教育部美感計畫《安妮新聞》出版品獲「DFA亞洲最具影響力設計獎」最高榮譽卓越大獎。

陽明交通大學於2016年承接「美感與設計課程創新計畫」，發行《安妮新聞：美感智能閱讀計畫》（The Anne Times）獲「DFA亞洲最具影響力設計獎」（Design For Asia Awards）中最高榮譽卓越大獎（Grand Award）。

《安妮新聞》自2020年2月發行以來，已刊行兩卷10期與一期特刊，結合設計美感主題跨各領域，主題包括演化、語言與溝通、生態與永續等，提倡「閱讀」可以是件很有趣的事。

《安妮新聞》（The ANNE Times），名稱源自於「美感報紙參與教育」(Aesthetic Newspaper in Education，簡稱 ANIE)，為了賦予它更多的意涵，我們將 Anie 調整為一般較為熟知且具好感的名字 Anne，提供老師們在課堂上自由運用，同時也可於網上下載《使用指南／實踐工作書》。

「DFA亞洲最具影響力設計獎」(Design For Asia Awards)是香港設計中心的重要項目，每年由來自全球業界領袖選出深植亞洲觀點及領導世界潮流的卓越設計，日本服裝設計師山本耀司與川久保玲等皆相繼獲頒終身成就獎。

計畫主持人曾成德說，安妮新聞主要受眾為國小到高中學生，期望透過沉浸式閱讀體驗與兼具美感創意、知識智能等主題，引領學生與老師建立多元識讀與表述素養，種子教師會結合安妮新聞內容與課程需求研發特色課程。