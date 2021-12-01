超酷！台灣金點設計展超現實數位馬傳輸空間　名製作人陳鎮川策劃頒獎典禮

2021金點設計展將展場打造為猶如數位碼的傳輸空間。攝影：黑鳥音像 2021金點設計展將展場打造為猶如數位碼的傳輸空間。攝影：黑鳥音像

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)金點設計展以「UPLOAD」為題，展出來自日本、德國、台灣等國設作品，自即日起台北松山文創園區登場，頒獎典禮將於12月4日舉行。

2021金點設計展在台北松山文創園區「台灣設計館」盛大揭幕！今年展覽以「UPLOAD」為主題，精選本年度榮獲金點設計獎及金點概念設計獎標章作品近兩百件，並結合沉浸式展場空間與互動體驗，自即日起至明年3月6日邀請觀眾分享交流設計觀點。

今年參展作品百花齊放，共展出近兩百件金點設計獎及金點概念設計獎標章作品，創下歷年新高，分別來自台灣、中國、香港、日本、美國、德國、印度、波蘭、泰國、馬來西亞、新加坡等地。

展品不少台灣品牌或大廠表現突出，創新設計引人矚目，包括和碩聯合科技的「MAGNETO 雙螢幕筆電」，以獨特磁感應滑動設計鍵盤，結合全幅式雙螢幕及觸控面板，可輕鬆切換多工介面或不同模式，提供更高效能的筆電使用體驗；培樺設計有限公司的「CVM™ 碳纖皮帶小徑車」，脫胎自現代單車造型思維和應用技術突破，運用極細和極粗的鋼管交錯詮釋幾何美感，並透過縝密焊接工藝達成極簡車架設計，打造城市單車新美學。

本次展出的國外獲獎產品也同樣精彩，如日本卡西歐計算機株式會社的「"D'z IMAGE" DERMOCAMERA DZ-D100 & DERMOSCOPE DZ-S50」，為應用獨創圖像處理技術開發的皮膚鏡及相機，可針對患處進行特寫或全貌拍攝，輕量且操作簡單，有助提升皮膚科診療準確性及效率。

2021金點設計獎頒獎典禮，由多次操刀金曲獎、金馬獎典禮的知名製作人陳鎮川策劃，以設計師上傳作品的動作「UPLOAD」為主題，今年金點設計展也呼應此主題概念，由偶然設計共同發起人曾令理擔任策展人，將展覽打造為匯聚精彩設計的平台。

曾令理與偶然設計團隊，近年策劃許多展覽廣獲各界好評，包括為2021臺灣文博會策劃的花蓮縣館「據說考古隊」，以震撼磅礡、充滿靈性的沉浸式體驗，展現花蓮在地的歷史、自然與人文，獲德國紅點年度最佳設計獎及日本優良設計獎等國際大獎肯定。

今年金點設計展以「UPLOAD」為主題，展場空間延伸自設計師楊士慶操刀的「UPLOAD」主視覺意象，整體以黑色背景襯托不連續的白色線條及LED光條，營造資料傳輸的超現實氛圍，視覺極富律動與速度感，帶給觀眾如數位碼進入傳輸空間般的獨特體驗；主視覺中隱藏的階梯式符碼，也具象化為展場中央逐步上升的陳列階梯，或展間錯落有致的展示台座，為空間帶來豐富層次變化。