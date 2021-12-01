時力、人團籲抵制北京冬奧 矢板明夫：台運動員人身安全需審慎

時代力量立委陳椒華與台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏，今（1）日在抵制冬奧記者會上發言。（圖／台灣英文新聞） 時代力量立委陳椒華與台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏，今（1）日在抵制冬奧記者會上發言。（圖／台灣英文新聞）

時代力量今（1）日與台灣人權團體共同召開記者會，籲請立法院注意國際抵制2022年北京冬奧之局勢，以作出適當回應。（圖／台灣英文新聞 ）&n... 時代力量今（1）日與台灣人權團體共同召開記者會，籲請立法院注意國際抵制2022年北京冬奧之局勢，以作出適當回應。（圖／台灣英文新聞 ）

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）北京冬奧在即，然中國人權議題懸而未決，國際抵制聲浪漸增，台灣卻沈默以對。今（1）日時代力量立委陳椒華、王婉諭攜手人權團體代表楊憲宏、蕭逸民等人，呼籲朝野協商，展現台灣道德價值高度，抵制北京冬奧。

陳椒華表示，中國在人權議題上與奧運會精神背道而馳，中國不僅破壞宗教自由，不遵國際規則，更打壓台灣僅能以「中華台北」為名，「不配成為奧運主辦國」。國際上抵制冬奧的聲浪發酵，時代力量黨團提案，交付朝野協商，在不影響運動員權益下，與理念相近的國家與團體同聲共氣杯葛冬奧。

王婉諭主張，政府要有決議抵制，捍衛人權的抵制並不影響運動員實際參賽權益，如美國醞釀外交杯葛，加拿大也提議易地舉辦。她以中國網球名將彭帥事件為例，指出「愈不民主的地方，權勢性侵更嚴重，」台灣更應該要做出回應，杜絕威權威脅，捍衛運動員人權。

台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏指出，台灣天天都有共機威脅，台灣卻悶不吭聲乖乖參加奧運，會辜負其他國家對台灣的支持。本次提案也是呼應國際聲浪，以及今年3月立法院長游錫堃抵制冬奧的主張，也希望立院盡快展開朝野協商。他強調，沒有人權就沒有奧運（No Rights, No Games），台灣政黨應放下歧見，展現道德價值的高度，共同抵制冬奧。

時代力量立委陳椒華與台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏，今（1）日在抵制冬奧記者會上發言。（圖／台灣英文新聞）

西藏台灣人連線理事長札西表示，中共統治下人權受侵害嚴重，台灣政府應做一些表態。台灣東突厥斯坦（註：新疆維吾爾自治區）協會理事長何朝棟說，中國種族滅絕及違反人道罪宣判在即，台灣應與民主價值同盟站在一起，在此事做出回應。

基督教長老教會牧師黃春生表示，對於沒有公義與人權的國家，我們不應讓其有舉辦奧運的機會，朝野應同心協力，抵制冬奧，支持異地舉辦，讓世界看見台灣在人權上的立場。中國迫害教會、拆除十字架、關押多位牧師與宗教領袖，若宗教良心犯沒有被釋放，北京就沒資格辦理奧運。

黃春生說，「基於宗教自由的理念，北京應釋放宗教良心犯，證明他們是願與國際間合作的國家，符合奧運精神。」

西藏台灣人連線理事長札西（左）、基督教長老教會牧師黃春生（右）參與抵制冬奧記者會。（圖／台灣英文新聞）

台灣民間支援香港協會秘書長 羅宜：中國透過舉辦國際賽事展現所展現的繁榮國力，是奠基於對境內不同民族地區的壓迫，包括對香港。除了台灣政府，民間體育協會也應做出表態，若否，不知道其它世界會如何看待台灣。

司法改革基金會辦公室主任蕭逸民，感謝時力擔負朝野協商重任，望儘快通過抵制北京冬奧的決議，也說台灣運動選手不應前往北京參賽，應全面抵制。他提醒外界，現在無法保障台灣運動員及隨團人員到中國參賽，不會因一些動作被放大辱華，進而影響人身安全。

對於時代力量提案抵制冬奧，日本產經新聞台北支局長矢板明夫日前在臉書上表示，最近以歐美為首，全世界要求抵制北京冬奧的聲音越來越多。國際反北京冬奧團體亦提出「沒有人權就沒有奧運」（No Rights, No Games ）的口號。「作為被中國打壓最多的國家，台灣的態度是國際社會非常關心的。」

矢板明夫進一步指出，若參加北京冬奧，台灣還有別的國家沒有的風險。中共過去幾年常濫抓境內外國人，作為人質外交的籌碼，最近又宣布要抓「台獨頑固份子」，連遠東集團都被當做支持台獨的企業而遭到罰款新台幣3億多元。

「台灣運動員如果去北京參賽，是否有安全保障？」矢板明夫認為，在目前兩岸關係緊張之際，更應審慎。