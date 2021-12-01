南韓單日確診首破5千人 仍受Delta影響重症率創新高

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）南韓日前才宣布執行「與病毒共存」政策，近期疫情卻嚴重反彈，今（1日）首次單日確診人數突破5000人，同時因為Delta變種病毒影響，住院與死亡人數也創新高，目前政府正在極力避免最新Omicron變異株入侵國內。

根據韓國疾病控制與預防局 (KDCA)，今日確診的5,123例新病例大部分來自首都首爾及周邊大都市區域，而該地區指定用於新冠肺炎患者的加護病房已經被佔去8成，若疫情持續惡化有可能使醫院容量不堪負荷。

對此，衛生專家呼籲政府重新將上個月鬆綁的社交限制規定再重新限縮，以挽救逐漸失控的疫情。

KDCA指出，南韓的疫苗覆蓋率其實不低，截至週三，有82.9%的人口至少接種了一劑新冠肺炎疫苗，79.9%的人口則已接種兩劑疫苗，不過南韓的重症或危重症患者在今天也達到720餘人，創下歷史新高，在最近幾週每天有30至50人死亡，使得死亡人數達到3,658人。

目前南韓的問題在於，60歲及以上的族群中重症和死亡人數的增加，因為這些人不是拒絕接種疫苗，就是在2月開始大規模接種免疫後到現在免疫力逐漸下降。

至於最新的Omicron變異株，目前南韓並沒有確認病例，只有疑似個案，是一對11月24日從奈及利亞返韓的40多歲夫婦、10多歲兒子，以及入境當天來接他們的40多歲男性友人，KDCA目前仍在進行調查。

即使如此，韓國政府仍期望透過不斷提高的疫苗接種率來降低住院率與死亡人數，總統文在寅也在本週一的盤點會議中表示，好不容易開始的階段性恢復日常計畫不能輕言倒退。導致南韓政府仍堅持原定「與疫苗共存」計畫的原因在於經濟考量，以及人們對於嚴格社交限制的疲勞。