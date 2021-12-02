〈時評〉吞噬自己孩子的惡魔

這是希臘神話裡面一段非常驚悚的故事。

根據古希臘作家Hesiod所著的《神譜》(Theogony)的記載，太初有天有地；「天公」尤拉努斯(Uranus)與「地母」蓋婭(Gaia)交合，一共生了18個兒女，包括12個(6男6女)「泰坦」(Titans)、3個「獨眼巨人」(Cyclopes)、以及3個「百臂巨人」( Hecatoncheires)。

「天公」尤拉努斯對「獨眼巨人」以及「百臂巨人」們的怪異長相非常厭惡，於是將他們禁錮在深深的地底，不見天日，飽受折磨。「地母」蓋婭不時聽到兒子們從地底傳來痛苦的叫聲，心如刀割，遂決定採取行動。她慫恿「泰坦」們起來反抗他們的父親，其中年紀最小的克洛努斯(Cronus)自告奮勇，接下了這個任務。

蓋婭親手用金剛石打造了一把鐮刀(sickle)，交給了克洛努斯，並且叫他埋伏在暗處，趁著尤拉努斯來跟蓋婭同床之時，出奇不意地出現，說時遲那時快用那把鐮刀砍下尤拉努斯的生殖器，拋入大海中。事後，克洛努斯篡奪了老爸尤拉努斯的王位，成了世界的最高統治者；而那把金剛石鐮刀也成了他個人身分的象徵。

克洛努斯娶他的姊姊利婭(Rhea)為妻。然而他閹割父親篡奪王位的心理陰影始終揮之不去，使他變得疑神疑鬼，總以為他的兒子們也會如法泡製篡奪他王位；因此利婭先後所生的五個小孩，每一個剛一出生就被克洛努斯一口吞下肚－－他認為這樣就可以永絕後患。

本文標題所稱的「吞噬自己孩子的惡魔」，指的就是希臘神話裡的克洛努斯(見附圖)。這幅畫是荷蘭畫家魯本斯(Peter Paul Rubens)的名作；圖中我們可以看到右手拿著長柄鐮刀的克洛努斯正在吞食他的親生兒子波賽頓(Poseidon)。

前國際刑警組織主席，曾任中共公安部副部長的孟宏偉，於2018年任職國際刑警組織主席期間突然被召返國，之後隨即神秘失蹤。去年1月，中共的法院以受賄的罪名判處他有期徒刑13年半。他入獄之後至今音訊全無，生死未卜。

他的太太高歌(Grace Meng)不久前在法國接受美聯社記者的專訪時說，她不知道她的丈夫現在是否還活著。她也說，雖然她和兩個孩子目前在法國，但仍不斷受到中共當局的恐嚇威脅。因此她說：「在我看來，中共是個吞噬自己孩子的惡魔。」

筆者認為，高歌女士所說的「吞噬自己孩子的惡魔」，其典故很可能來自上述希臘神話中的克洛努斯(Cronus)。克洛努斯深怕自己的孩子會反叛他，篡奪他的王位，因此將自己的孩子一一生吞下肚。目前的中共當局也是一樣，為了鞏固自己的權位，傾全力打擊、追殺異己，毫不手軟。

上面說過，克洛努斯的身分象徵是一把鐮刀－－也就是他用來閹割父親而奪取王位的那把鐮刀。而共產黨的圖騰「鐵鎚與鐮刀」(Hammer and Sickle) 裡面正好也有一把鐮刀！這究竟是純粹巧合，還是冥冥之中有甚麼神祕的連結呢？這確實是個有趣的話題。

目前中共當局「吞噬自己的孩子」的行徑究竟會有甚麼後續的發展，會有甚麼樣的結局？沒有人說得準。然而希臘神話裡「吞噬自己的孩子」的克洛努斯(Cronus)的下場則在Hesiod所著的《神譜》中說得很清楚。

根據《神譜》的記載，當克洛努斯的妻子利婭(Rhea)生下第六個孩子宙斯(Zeus)時，她用一塊裹嬰布包著一塊石頭拿給克洛努斯，說這是新生的嬰兒。克洛努斯不察，一口吞下。之後，利婭將兒子宙斯藏在克里特島(Crete)上的一處隱密山洞裡，託人將宙斯撫養長大。

長大成人之後的宙斯掩飾真實身分，混進克洛努斯的身邊充當一名「司酒者」(cupbearer)。他伺機讓毫無防備的克洛努斯喝下一壺毒酒，克洛努斯在一陣腹痛之後，把先前吞下的石頭以及五個孩子(現在也都長大了)通通吐了出來。宙斯跟這五個兄姊聯合起來，號稱「奧林匹亞神族」(Olympians)，開始反叛他們的父親克洛努斯。

克洛努斯不甘示弱，也號召他的泰坦族兄姊展開對抗，這就是所謂的「泰坦之戰」(Titanomachy)。經過長達十年的纏鬥，宙斯領導的「奧林匹亞神族」獲得最後勝利，落敗的克洛努斯以及參戰的泰坦族成員則被打入地底，永受地獄之苦。

這就是「吞噬自己孩子的惡魔」克洛努斯(Cronus)的下場。

那麼，高歌(Grace Meng)所說的「吞噬自己孩子的惡魔」下場又會是如何呢？