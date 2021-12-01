台灣盛大藝文活動《捷克在屏東》起跑　古典音樂會、歐洲電影免費看展文化底蘊

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)藝文活動《捷克在屏東》自12月1日至5日舉辦古典音樂會，免費放映捷克電影，展現捷克深厚的藝文底蘊。

由捷克經濟文化辦事處與屏東縣政府合辦的《捷克在屏東》活動讓國人認識捷克文化，捷克辦事處安排捷克古典音樂會、捷克電影免費欣賞，並將於屏東縣立圖書館總館啟用「捷克書籍專區」，不論選曲、電影和圖書，都帶有歷史人文情懷。



捷克經濟及文化發展蓬勃，歷史上經歷不同族群分分合合，成為藝術家創作元素。這次《捷克在屏東》播映的電影《Charlatan（中文片名：秘藥）》，係由波蘭名導阿格涅斯卡霍蘭執導的劇情片，捷克辦事處指出，《秘藥》概述了捷克的現代歷史，包括兩個專制政權時代—納粹時代和共產主義時代，且這部電影由四個歐盟國家聯合製作的：捷克共和國、愛爾蘭、波蘭和斯洛伐克，是更廣泛介紹歐洲歷史背景一個很好的例子。



《秘藥》曾獲歐洲電影獎提名等多項國際榮譽肯定， 捷克辦事處推薦，無論是從電影藝術的角度，還是從故事本身的角度來看，《秘藥》都是部值得欣賞的好電影。



捷克辦事處同時捐贈了110本書籍，在屏東總圖設立「捷克專區」，種類包含中文與捷克語的文學和兒童繪本，囊括捷克多位知名文學家創作，另有久居台灣的捷克插畫家湯瑪士·瑞杰可系列童書，與屏東讀者分享來自捷克的文藝涵養。



其中，捷克大文豪「法蘭茲·卡夫卡」、「米蘭．昆德拉」、「博胡米爾·赫拉巴爾」的作品也在專區藏書之列，這三位是捷克最具代表性、也最知名的作家。捷克辦事處代表指出，世界上每個讀者應該熟悉昆德拉和卡夫卡的作品，然而他們的大部分傑作不是在國外寫成的，就是用外語寫成的，在屏東總圖裡陳列的赫拉巴爾作品則是捷克語撰寫。



捷克辦事處並將安排一場新書發表會，由國立政治大學斯拉夫語言文學系林蒔慧副教授團隊翻譯的捷克著名故事詩集《凱蒂斯（中文書名：花束集）》，這是捷克公認最偉大的童話作家卡雷爾·雅羅米爾·埃爾本的經典之作， 也是自1853年出版以來世界上第一個繁體中文版本。



捷克辦事處表示，這本美麗的詩集描繪了捷克民族的精神圖景，由13首敘事詩和13幅精美的蛋黃蛋彩畫組成，闡述古老的關於愛與死、幸福與告白的傳說，訴說捷克傳統社會的道德與價值觀。



12月4日屏東總圖啟用「捷克專區」，當晚及5日晚間於總圖戶外生態池廣場播映捷克電影《秘藥》，免費入場，縣府歡迎大家踴躍欣賞。

此外，由台北室內重奏團演出的捷克古典音樂會，其中將由貝德里希·斯美塔那 (Bedrich Smetana) 的歌劇“Libuse”曲目揭開序幕，這是一首非常特別的音樂，只在捷克共和國的儀式場合演奏。



屏東縣府表示， 捷克古典音樂會於12月3日晚間7點在屏東演藝廳演出，縣府文化處11月23日起在總圖開放民眾免費索票聆聽，結果不到一天時間就全數索完，非常搶手。