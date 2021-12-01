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台北最難訂位的和牛火鍋！台灣王品和牛涮新店開幕　日本A5和牛吃到飽最高享七折

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/01 14:48
王品集團旗下「和牛涮日式鍋物放題」羅斯福新店於12/1日正式開幕，日本A5頂級和牛吃到飽最高可享7折優惠。(圖/王品集團)

王品集團旗下「和牛涮日式鍋物放題」羅斯福新店於12/1日正式開幕，日本A5頂級和牛吃到飽最高可享7折優惠。(圖/王品集團)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)天冷吃鍋囉！王品集團旗下「和牛涮日式鍋物放題」羅斯福新店於12/1日正式開幕，同時推出日本A5頂級和牛吃到飽，最高可享7折優惠。

王品集團「和牛涮」是台灣第一家主打千元以下「和牛三吃」吃到飽的火鍋餐廳，入選「2020年十大熱門餐廳」，被網友稱為「台北市最難訂位的和牛火鍋」，繼台北忠孝店、台北林森北店後，台北第3家店「羅斯福店」將在12/1日於捷運古亭站開出，同時推出羅斯福店限定「日本A5頂級和牛套餐」吃到飽，歡慶開幕，12/1~12/10祭出「2人同行8折、4人同行7折」，並於FB/IG打卡上傳，或於和牛涮Google商家評論，即可招待海鮮盛合(價值198元)。

新開幕的羅斯福店推出限定日本A5和牛放題套餐1880元+10%/人，提供「日本A5頂級和牛霜降」、「日本A5頂級和牛雪花」及「日本A5頂級和牛菲力」吃到飽；此外，自助吧還有70多種新鮮當季蔬菜、漿餃、主食、甜點、飲料、日式冰品、炙燒和牛壽司、現烤鯛魚燒等食材，都是「和牛涮」的必吃。

和牛涮台北羅斯福店看好周邊商辦，商業機能完善、交通便利優勢，鎖定追求頂級食材的25-35歲商務人士，以日本浮世繪、日式圓窗及和風折扇等道地日式元素，打造沉穩內斂，優雅寧靜不吵雜的用餐氛圍，不用去日本，也像在日本吃和牛鍋物。

和牛涮台北羅斯福店與高雄博愛店將於12/17晚上11:00共同舉辦「和牛之夜南北大對抗活動」，以直播連線「大胃王」及「和牛涮涮拳」兩大激戰回合！當天食量取勝的門店，全員可獲得「極上和牛套餐券」乙張(價值878/份)活動將於12月初開放上報名，詳情請上和牛涮官方粉絲團查詢。

和牛涮 日式鍋物放題

電話02-2391-0269
地址：台北市大安區羅斯福路二段27號(捷運古亭站 6號出口)
和牛
王品集團
和牛涮
吃到飽
火鍋

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