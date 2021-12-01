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台灣12/1增8例境外移入　第1劑涵蓋率破7成7、第2劑近6成

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/01 14:14
台灣12/1新增8例COVID-19境外移入確定病例。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

台灣12/1新增8例COVID-19境外移入確定病例。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增8例COVID-19境外移入確定病例，其中6例為突破性感染；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增8例境外移入個案，為5例男性、3例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自印尼(5例，案16713、案16716-16718、案16720)、加拿大(案16714)、美國(案16715)及柬埔寨(案16719)入境，入境日介於今(2021)年11月17日至11月29日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

台灣12/1增8例境外移入　第1劑涵蓋率破7成7、第2劑近6成

指揮中心統計，截截至目前國內累計16,609例確診，分別為1,965例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心表示，截至本年12月1日止，我國COVID-19疫苗第一劑涵蓋率為77.93%，第二劑涵蓋率為56.80%，劑次人口比為134.74 (劑/每百人)。
新冠肺炎
境外移入

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更新時間 : 2021-12-01 15:07 GMT+08:00

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