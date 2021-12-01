〈時評〉為何要反萊豬與重啟核四？－替中國國民黨作答

問：為什麼反萊豬，卻不反萊牛？

答：笨蛋！連牛非豬、豬非牛，所以萊牛與萊豬不能相提並論都不懂？本黨挺萊牛卻反萊豬，有矛盾嗎？

問：吃萊豬會不會出問題，明明是科學問題，為何要訴諸政治解決？

答：首先聲明，本黨一些高端同志萊牛是吃得不亦樂乎的，吃到腦滿腸肥是有的，倒沒吃出其它問題。其次，吃萊豬會不會出問題，那當然是科學問題！問題是，萊豬不廉價賣一定沒市場，廉價的萊豬，本黨高端同志是絕不吃的。第三，最重要的，別忘了，本黨來自中國。在中國，科學是歸政治管的，所以萊豬的科學問題訴諸政治解決，何奇之有？

問：反萊豬，不怕得罪美國？不怕台灣加入CPTPP的希望落空？不怕阻礙台灣的國際貿易之路？

答：怕？反萊豬公投若順利通過，正中本黨下懷，本黨高興都來不及！本黨不怕得罪美國，只怕得罪中國！中國極力反對台灣加入CPTPP，本黨黨名既然冠上中國二字，當然跟中國站同一邊，絕不樂見台灣加入CPTPP！還有，本黨一向要的是將台灣跟中國綁一起，不阻礙台灣的國際貿易之路，如何將台灣鎖在中國？

問：為何大家都一副「核廢料不要在我家後院」模樣？

答：錯了，有本黨從政同志的進化版說法是「願意認養幾桶核廢料放在我家」，怎麽樣，說得很神勇動人吧？反正，話講是這麼講，那一天，真的核廢料要運送到我家存放的風聲一出，左鄰右舍、前街後巷，保證早就一大堆人跳出來、拼死拼活抗議了！真要存放到我家？保證門都沒有！所以，「願意認養幾桶核廢料放在我家」，只是本黨從政黨員新興的、免費賺聲量的花招把戲罷了，能當真嗎？

問：位處斷層及地震帶的台灣核電廠，如果發生類似日本福島核電廠的意外事故，不是半個台灣會變廢墟，幾百萬甚至上千萬人會因無處可逃而只能坐以待斃嗎？核四那有重啟的本錢？

答：上面問題質疑的，都沒錯，本黨都同意！本黨只想強調一點，那就是，台灣的核電廠出意外，台灣人死一大半，本黨非但不會在意，反倒樂觀其成，因為，那樣的台灣，跟中國計劃的「留島不留人」就更接近了，不好嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）