「全球最貴城市」不再是巴黎！經濟學人智庫揭曉生活成本最高都市

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）經濟學人智庫 (EIU)近期發布「全球生活成本指數」（Worldwide Cost of Living index），揭露全世界「最貴」與「最便宜」的城市，而今年前5大生活成本最高的城市，分別為以色列的特拉維夫、巴黎與新加坡並列第2，再來是蘇黎世及香港，最便宜的則是敘利亞的大馬士革。

根據EIU週三（1日）發布的新研究，該指數涵蓋的商品和服務的價格今年平均上漲3.5%，而去年同期僅上漲1.9%，且今年的通貨膨脹是過去五年來速度最快的，因為全球供應鏈阻塞和不斷變化的消費者需求推高了許多大城市的生活成本。

EIU的調查中指出，特拉維夫（Tel Aviv）原先在去年名列第5，今年卻一躍而上成為第1名，原因在於其食品和運輸價格的上漲，以及以色列貨幣謝克爾（shekel）兌美元的強勢。在後5名當中，則包含紐約、日內瓦、哥本哈根、洛杉磯和大阪。

這項最新的全球生活成本指數追踪全球173個城市的生活成本，比去年增加40個，並比較200多種日常產品和服務的價格。偏前的排名主要由歐洲和亞洲發達城市主導，排名最低的城市則主要位於中東、非洲和亞洲發展較慢的地區。

EIU報告指出，今年生活成本漲幅最高的城市是伊朗的德黑蘭，原因是美國一系列的制裁導致物資短缺和價格上漲，使它從第79名躍升至第29名，一次上升了50名。

飽受戰爭蹂躪的敘利亞的大馬士革則再次成為世界上「最便宜」的城市，此外，大馬士革和德黑蘭也成為今年歷經極高通貨膨脹的城市之一，其餘包含委內瑞拉的加拉加斯、阿根廷的布宜諾斯艾利斯。

EIU全球生活成本指數負責人Upasana Dutt進一步說明，表示今年顯而易見的是汽油價格的上漲。未來一年，隨著許多行業的工資上漲，我們預計許多城市的生活成本將進一步上升， 然而，我們也預計央行會謹慎提高利率，以遏制通膨， 因此價格上漲應該會從今年開始放緩。