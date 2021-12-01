高嘉瑜還原血腥受暴過程 林秉樞偷拍多名女性、側錄政要對話

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）慘遭男友家暴的民進黨立委高嘉瑜，今（1）日上午在立法院召開記者會，還原當日受暴過程，控訴林秉樞滿口謊言，並以偷拍、側錄、網軍等伎倆脅迫多位女性，並聲稱患有身心疾病，法律奈他不得。高嘉瑜在記者會上數度落淚，盼自己是「最後一位受害者」，並以自身經驗鼓勵受暴婦女勇敢保護自己，

高嘉瑜今日在立法院議場前召開記者會，表示自己這段期間見識到所謂人性最黑暗恐怖的一面，在事發當下相當驚慌失措，但知曉有數位女性也被林男以同樣的手法暴力脅迫，懼於其政治圈、企業界和學界的人脈，被迫隱忍和解。身為立委的她尚且如此，比她弱勢的女性，更孤立無助。

對於案發後為何沒有第一時間揭露，高嘉瑜表示一直以來希望帶給大家正面、陽光的形象，因此事發當下感覺到丟臉、難堪，識人不明「真的很蠢」，更因身為公眾人物不知該如何處理，也不敢驚動家人。

高嘉瑜表示兩人原來沒有過多交集，林秉樞在立委選舉前主動給予許多建議，兩人才開始往來，密集互動半年後交往。然而交往兩、三個月後，便發現對方會暴怒、易失控，還會威脅、恐嚇、「逼下跪」。此外還會偷拍、隨身攜帶錄音筆，不僅側錄兩人對話，更自爆與其他政要往來對談時也會錄音。

高嘉瑜指出，林男擅於包裝自身，她跟其他女性在資訊不對等的情況下受騙，「我到現在都不知道他家住在哪里，」也是昨天媒體踢爆，才知道林男已是累犯。

林男當日在飯店對高嘉瑜施暴前，不僅將她的隨身物品翻倒在房外走廊翻查、更不許服務人員協助收拾。高嘉瑜表示，當天林男抓住她的頭髮，在地上拖行，「我嘴裡都是血」，並稱後來去醫院驗傷，連醫生都說，「看過被家暴的，但沒看過被打的這麼嚴重的。」

高嘉瑜表示，林男動手後又稱，自己「第一次打女人」，「不知道會這樣」，還稱自己長期使用身心科藥物，適逢母喪，要高嘉瑜體諒，後又表示自己患有重度精神分裂，法律也不能拿他怎麼樣。

高嘉瑜證實，林秉樞的手機中握有很多不雅照片、影片，並以此脅迫，在媒體網路帶風向操作，律師曾聯繫，盼對方可以交出資料，但未獲得回應，因此加告妨害自由、妨害電腦使用等。

「林男的話術、手法、招式如出一徹」，高嘉瑜指出，林男手機中不只存放跟她的影片，還有其他女性，「不特定的女性影片非常多」。林男都以類似手法恐嚇脅迫，「逼她們必須順從他的意思、照他的話去做。」

高嘉瑜也澄清，助理小馬在喪儀當日到場，也僅交文件交給殯葬業人員，並未有所謂的鬧場，「林先生很會操作」。

高嘉瑜表示，如果自己是最後一個受害者，在這件事情上也會有所貢獻。