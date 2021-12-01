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台灣日本最新BL劇《正負之間》正式開拍　預計明年台日同步上線

《正負之間》講述兩對新生代 CP 的愛情故事

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/01 12:11
《＋－正負之間》主要演員出席開鏡儀式，後排左起：鄭齊磊、李見騰、林上豪、王品澔(圖/文策院)

《＋－正負之間》主要演員出席開鏡儀式，後排左起：鄭齊磊、李見騰、林上豪、王品澔(圖/文策院)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣日本共製的Boy love (簡稱BL)電視劇 《＋－正負之間》日前正式開鏡，預計於明年在台、日同步上線。

日本樂天、SPO Entertainment、Video Market，以及台灣 CATCHPLAY、文化內容策進院（文策院）國際合製的 Boy’s Love 原創戲劇《＋－正負之間》已正式開拍，邀請新生代演員林上豪、石承鎬、鄭齊磊、李見騰共同主演，由曾擔任《約．定》和《隔離後見個面，好嗎？》製作的宋鎵琳擔任製作人，姜秉辰擔任總導演，黃弈勛擔任導演。

《＋－正負之間》講述兩對 CP 的愛情與碰撞，相互依戀的兩極，無論遠近，只為彼此存在。林上豪和石承鎬飾演的「鄭傅 CP」，是從幼稚園開始就一起長大的好朋友，不但從小就是鄰居，甚至進入職場後都進到同一間公司工作，直到一場意外動搖兩人維持二十餘年的友誼平衡。

首次擔任主演的林上豪表示，最大的挑戰是揣摩主角從兄弟之情轉變為愛人之情的心境，但同時他也覺得很有趣，希望自己能好好享受這個拍攝過程。

石承鎬則說，自己的個性比較慢熟，又是比較被動的角色，但自認是「甜點補給型」情人，自承「平時身上都會備齊雨傘、紙巾、酒精、巧克力，以備各種生活中發生的各種小狀況！」他認為這和他所飾演的角色性格很像，也表示自己必須要「相處起來要產生安全感才會完全交出自我。」為了這次演出，他除了花很多時間和導演討論外，也每天健身、勤做有氧，希望讓自己的體格和線條更好看。

另一對組合「加簡 CP」則由鄭齊磊和李見騰組成，兩人各自的生活圈天差地遙，鄭齊磊飾演活在當下，在酒吧當調酒師的萬人迷，李見騰則飾演經營洗衣店，放不下過去的失婚男子，兩個人所在的地方非常相近，卻因為工作時間而僅能在黃昏相遇，某日洗衣店老闆意外闖入調酒師五光十色的夜生活，在正面衝突的場合中，漸漸讀懂彼此內心的渴望。

飾演調酒師的鄭齊磊表示，自己第一次挑戰 BL 題材，從旁觀者角度轉為親身體驗，感受最深的是「喜歡」這件事情是無關性別的，他尤其感謝跟他一同在片中談戀愛的李見騰，無論是戲裡或戲外都幫助他許多。

李見騰說，當知道自己要接演 BL 劇時，壓力就非常的大，深怕自己呈現的結果不符大家期待，「我知道對長期關注 BL 的粉絲們，BL 劇對他們來說有多麼的神聖！」也直呼接演這部劇「感受到相愛就是兩個靈魂的相遇」，同時是他表演經驗中，心跳最快的一次。
正負之間
文化內容策進院
BL

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