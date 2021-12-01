又1起校園槍擊案！美國密西根15歲學生持槍入校 釀3死8傷

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國密西根州牛津高中1日傳出1名15歲學生持槍入校，開槍打死了3名高中同學，並造成8人受傷，警方仍在釐清兇手動機。

密西根州牛津市當地高中（Oxford High School）有1名據稱是單獨行動的15歲高中生，手持半自動手槍，朝校內學生射擊，造成3人死亡，8人受傷，奧克蘭（Oakland County）警方表示，其中一名傷者為教師，而目前6人情況穩定，有2人在進行手術搶救中。

警方仍在釐清兇手的動機，不過校園槍擊案持續的發生又再度引起外界對槍枝管制以及青少年心理健康的關注。在美國，許多州可以輕易取得槍枝，但心理健康障礙者卻得不到治療，造成相同的悲劇不斷發生。

根據警方，兇手持槍射擊同學的時間僅持續5分鐘，期間開了15到20槍後沒有抵抗就被逮捕了。該校學生Abbey Hodder表示，當下她只有聽到玻璃碎裂的聲音，另一名學生Hodder則指出，當時班級老師有離開教室去查看狀況，回來時就急忙推著桌子，他知道這是設置路障的一種方式，因此所有學生都趕緊推動桌子。

而後，學生們開始蜷縮在有路障的教室裡，等待警方發出安全的信號才出來。副警長Michael McCabe稱讚牛津高中有為槍擊案做好準備，並進行良好、有序的疏散。

McCabe說，目前兇手沒有向警方透露任何訊息，並在被父母告知不要說話後，要求獲得律師的權利。