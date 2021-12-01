2021總統文化獎五位得主　李安：台灣養成文化綜合體

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)國際名導李安、陳榮基醫師、HRC舞蹈工作室創辦人陳柏均等獲頒今年總統文化獎。

第11屆總統文化獎昨（30）日在台北圓山大飯店舉行頒獎典禮，文化總會會長蔡英文總統親自出席頒獎，擔任本屆總統文化獎籌委會總召集人的賴清德副總統也蒞臨典禮,，總統文化獎自2001年開始每兩年舉辦一次，評選出足以代表台灣價值表率之個人或團體。

五項獎項得主「文化耕耘獎」李安導演、「在地希望獎」社團法人台灣千里步道協會、「人道奉獻獎」陳榮基醫師、「青年創意獎」HRC舞蹈工作室創辦人陳柏均及「社會改革獎」財團法人陳文成博士紀念基金會均出席，接下由蔡總統親自頒贈的獎項。



蔡總統指出，今年是台灣文化協會成立一百週年，百年以來，許多前輩勇敢站出來，追求以自由為基礎的社會，在一代又一代台灣人民接棒努力下，我們共同創造民主自由的價值，和豐厚的文化榮景。未來，政府會繼續努力，確保台灣這塊土地的自由奔放，也請各位得獎人跟我們一起努力，把台灣的好，傳達到世界上每一個角落，「台灣人，樂為世界人。」



本屆5項獎項的得主，包括李安、陳榮基、陳柏均3位個人獎項獲獎者均親自出席領獎；獲獎團體社團法人台灣千里步道協會，由副執行長徐銘謙出席領獎、執行長周聖心代表致詞；財團法人陳文成博士紀念基金會，則由陳文成博士的胞妹陳寶月出席領獎，由基金會董事長楊黃美幸代表致詞。

李安致詞時表示，文化是很抽象的事，經過愛心、寬容、還有很多呵護，才能形成信念，他說自己屏東出生、花蓮成長、台北生活、高雄當兵，中學開始形成對世界的認識則是在目前的戶籍地台南，他也以台南子弟為榮。

李安說，無論拍攝中華文化或是世界各地文化的題材，他能夠成為多元文化的綜合體，根底就是在台灣的養成，他以身為台灣文化的一份子為榮，謝謝文總的肯定，他會繼續努力，希望台灣的文化能夠更扎實、更淵源流長、更自由、更多元。

台灣千里步道協會執行長周聖心表示，國家綠道是非常重要的希望工程，希望更友善、更韌性，能夠得到第11屆總統文化獎別具意義，因為我們正想推動「國道11號」，不同於前10條國道是蓋給汽車，希望能打造一條給雙腳的國道，推動低碳的交通，讓全世界愛好自然的國際友人看到台灣的軟實力。

人道奉獻獎得主陳榮基表示，末期病人的死亡並非醫療的失敗，沒有協助病人安詳往生才是醫療的失敗。感謝台大醫院推動安寧醫療，例如設佛堂和祈禱室，帶動國內其他醫院跟進，安寧醫療是跟蓮花基金會的同仁一起推動，我們會繼續努力，也希望大家持續給我們支持。

陳柏均表示，感謝母親從小教導他在沒有人看到的時候也要做善事，感謝中學老師沒有放棄他，感謝我的朋友、助理、夥伴們一直以來的包容與體諒，感謝家人在疫情最嚴重時支持並提醒他要謙虛，「要不是這個獎，我可能放棄了霹靂舞」，希望街舞能夠改變全世界。

楊黃美幸表示，獲得這個獎項的心情複雜，陳文成當初只是一位支持台灣民主化的學者，卻發生這樣的悲劇，這件事情並沒有嚇壞我們，反而更堅定我們要支持台灣爭取民主化；事情發生四十年了，這四十年好像過得很快，但其實這條路走得很慢，未來要走的路也還很漫長，對台灣有時候失望，但看到年輕一代發光發熱，也充滿希望與信心。

關於本屆獎座設計，文總指出，為呼應「閃耀世界 自由之光」的主題，獎座以玻璃的穿透性捕捉光穿梭前行的姿態，呈現具有方向感與意志性的具象刻畫；且由於玻璃厚度的變化，玻璃塊與壓製位置呈現出不同的透光度，每一座獎座都擁有各自獨特而有機的樣貌。