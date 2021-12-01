徐旭東指台灣只顧忙政治？謝金河：台灣官員拚經濟GDP成長率超車全球　

2021遠東集團耶誕點燈儀式29日晚間在遠企中心噴水 池廣場舉行，遠東集團董事長徐旭東（左2）與現場 來賓一同在耶誕樹前合影。 ... 2021遠東集團耶誕點燈儀式29日晚間在遠企中心噴水 池廣場舉行，遠東集團董事長徐旭東（左2）與現場 來賓一同在耶誕樹前合影。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）上周遠東集團在中國市場被以有違規行為遭罰逾20億，外界多半解讀與中國要對付台獨金主有關，遠東集團董事長徐旭東30日投書媒體「表達立場」，強調一向反對台獨，也支持九二共識，更炮轟台灣近年「逢中必反」、「經濟退步」等等，但很快遭許多專家以經濟數據打臉。

面對徐旭東「被迫選邊站表態」，同日，財信傳媒董事長謝金河在臉書貼文中，語帶理解及同情，不過他認為，徐旭東的聲明「說了比沒說還糟！」

謝金河表示，徐旭東說輿論對企業投資中國帶著有色眼鏡，不應該意識形態掛帥，凌駕一切，批評台灣「逢中必反」，話鋒一轉，他又說台灣的政府忙著四大公投，對台灣的經濟政策缺乏討論。

謝金河接著突破徐旭東批評背後的盲點。「徐旭東說台灣逢中必反，相對來看，中國是『逢台必壓』，除了極盡全力在國際壓縮台灣的生存空間，中國的軍機一直盤旋在台灣的上空。」

謝金河也為蔡英文論述辯護：「很多企業界老闆都說，叫小英不要搞台獨，招惹中國，殊不知，小英總統始終都說中華民國台灣或中華民國在台灣，這是維持現狀的論述。從小英當家以來，台灣很多獨派人士恨小英入骨，那些去弄小英LSE文憑的人，很多都是獨派人士。為了維持現狀，小英當家的人費盡千辛萬苦，但中國只有一個中國原則，台灣永遠都是中國不可分割的一部分。企業界人士遇到這些最核心問題，沒有人敢吭聲，只會對台灣的領導人撒野。」

謝金河認為，這次四大公投裏，在國民黨的推動下，蔡英文被迫要去正面迎戰這些「公共議題」，這也是民主台灣「獨有的權利，徐旭東不用多加指責」。

謝金河更說，蔡英文政府面對疫情及全球經濟變數，無不卯足全力。他提到行政院副院長沈榮津全台奔走拚經濟，一有空檔經常打電話問謝金河還有什麼議題要注意？

「今年台灣的經濟成長率可能達到6.09%，台灣的人均所得預估到32787美元，今年可能超過南韓。政府沒有功勞也有苦勞，徐旭東沒有必要打自家的狗給對面的主人看。」

就在徐旭東發出聲明後，陸委會也回應，台商對於中國經濟發展有重大貢獻，北京藉由查處台商，企圖分化台灣社會及破壞我民主機制，造成國際社會與台灣人民反感，終將自食惡果，也強調台灣政府維護兩岸經貿有序發展之立場一貫且明確。