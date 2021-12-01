全球最新共和國巴貝多　蕾哈娜獲封國家英雄

巴貝多於11月30日正式宣布成為全球最新一個共和國，出生於該國的全球知名歌手蕾哈娜獲封為國家英雄。(圖/美聯社) 巴貝多於11月30日正式宣布成為全球最新一個共和國，出生於該國的全球知名歌手蕾哈娜獲封為國家英雄。(圖/美聯社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)巴貝多於11月30日正式宣布成為全球最新一個共和國，出生於該國的全球知名歌手蕾哈娜獲封為國家英雄。

巴貝多位於加勒比海與大西洋邊界上，首都為橋鎮，成為全球最新一個共和國後，移除英國女王伊麗莎白二世為巴貝多國家元首的身分，現任總督桑德拉梅森(Sandra Mason)宣誓成為巴貝多史上第一位總統，總理為米亞莫特里(Mia Mottley)。

知名流行音樂歌手蕾哈娜（Robyn Rihanna Fenty）出生於巴貝多，並獲頒國家英雄，觀禮的巴貝多民眾給予她熱烈的掌聲，蕾哈娜也回應飛吻，相比英國王儲查理獲頒最高國家榮譽巴貝多自由勳章時，台下民眾反應冷淡成為強烈對比，查理在演說中提到英國殖民是巴貝多「最黑暗的過去」。

《時代》百大影響力人物之一蕾哈娜榮獲「巴貝多國家英雄」稱號，有權使用「The Right Excellent」尊稱，被稱為蕾哈娜大使。巴貝多總理莫特里引用這位葛萊美獎常勝軍的經典名曲《鑽石》(Diamonds)表示，希望你繼續像鑽石一樣閃亮，並且使用文字榮耀你的國家。

蕾哈娜在簡短的演說中提及說，「我永遠不會忘記這一天也從來沒有想過這一天會到來，鼓勵年輕人繼續推動巴貝多進步，我曾到各國旅行並且獲得不少肯定，但這些都遠比不上來自家鄉的認可重要。」

蕾哈娜已獲rap及R&B共９座葛萊美獎，曾於《瞞天過海：八面玲瓏》、《魅力四射3》等多部電影客串，即將發行新專輯，此外創立彩妝品牌Savage X Fenty，其大秀上模特兒形象多元，被外界盛讚。