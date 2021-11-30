施暴男友遭起底　台北市警方：高嘉瑜今持驗傷單正式提告傷害

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）有週刊接獲爆料稱，民進黨立委高嘉瑜遭林姓男友施暴。據了解，該男子過去也曾恐嚇前女友被判刑40天。高嘉瑜今雖然未出面受訪，但警方證實已接獲她的報案，目前全案已移交新北警偵辦。

據了解，林男不只涉嫌對高嘉瑜，他也曾對前女友恐嚇。中央社引述新北地方法院判決書，林姓男子在民國109年8月期間，與徐姓前女友因細故發生爭吵，當時林男恐嚇徐女「我殺了妳」、「殺妳小孩」等語。

甚至要求徐女辭職，否則就散布不雅照片和影片到她工作地點，徐女心生恐懼報警提告，新北地方檢察署依涉犯恐嚇危害安全罪嫌起訴。

新北地方法院審理時，法官認為警方勘驗林男的手機，確實有查到多筆裸照和影片，但沒有證據證明他有散布行為，因此未構成散布猥褻物品罪嫌。

林男以母親在安寧病房、希望多陪伴母親為由求情，法官審酌林男已與徐女和解獲原諒，今年9月2日依犯恐嚇危害安全罪判他拘役40天，得易科罰金新台幣4萬元，緩刑2年，緩刑期間須保護管束，並接受檢察官指定的6小時法治教育課程，可上訴。

另一方面，北市警方下午證實，高嘉瑜上午11時許在律師陪同下，持驗傷單到台北市警察局中正第一分局忠孝東路派出所報案，對男友提告傷害，在派出所製作筆錄後，12時左右離開。警方表示，由於案發地在新北市板橋1間飯店，全案移交單一窗口由新北市警察局板橋分局偵辦。