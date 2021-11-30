投資變PRO 讓價值MAX　富邦特選高股息30(00900) ETF 12/6募集

以過往台股高股息選股為架構，富邦投信讓高股息投資再進化， 結合全新滾動式指數篩選機制， 全方位網羅高股息成分股並積極參與除息。12/6募集的「 富邦特選高股息30(00900) ETF」除了鎖定真正高股息股票外，迎合台股配息政策與時間， 且重視息收兼顧總報酬為最大特色，回測其追蹤指數2011年以來 數據顯示，含息年化報酬率12.7%、累計總報酬率則高達261 .07%，與台灣加權指數相比具競爭力， 且遠優於臺灣高股息指數表現。

主題化、分眾化、創新化是ETF 發展趨勢

富邦投信今(30)日舉辦「富邦特選高股息30(00900) ETF」媒體記者會，富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫表示， 隨著國內ETF市場進入白熱化的競爭，為持續探尋藍海市場， 富邦投信今年度的商品發行， 除聚焦於極具發展潛力的東南亞前緣市場(越南)， 隨著台灣投資人對於產業趨勢敏感度日益漸高， 近期富邦投信也在投資人需求下持續發展主題型ETF產品， 將利用多元市場、多元主題為台灣投資人構建更多維度的投資選項。

呂其倫也指出，在傳統產業分類已不敷使用下，全球主題式ETF規 模大幅上升之際，目前可觀察到市場投資人對未來ETF的需求， 走向主題化、分眾化及創新化， 今年度富邦投信也持續依客戶需求來細部切割發行分眾化的ETF商 品，比如電動車概念夯，就挑選以未來移動及共享為主軸的未來車E TF，與市場區隔；另外，創新化則是要以新邏輯創造新價值， 推出邏輯創新的ETF商品，「富邦特選高股息30(00900) ETF」就是創新化的產物，跳脫傳統高股息ETF選股邏輯。

富邦特選高股息30(00900) ETF 高股息PRO MAX

「富邦特選高股息30(00900) ETF」擬任經理人楊邦珩則指出， 台股市場配息旺季通常是下半年，此時發行高股息ETF， 主要是發現上半年台股表現相對下半年佳， 因此上半年有望獲取資本利得、下半年則參與除息旺季。回測201 1年至2020年底的近10年，可發現該ETF追蹤的「 特選臺灣高股息30指數」，自各年底至隔年7月之間多數月份的平 均總報酬表現相對佳，故上半年績效表現相對佳、 有望獲取資本利得，而下半年有除息旺季行情， 原則上全年都是布局「富邦特選高股息30(00900) ETF」的好時點。

楊邦珩進一步指出，特選臺灣高股息30指數的編製方法， 是從台灣上市櫃公司中，挑選市值前200大的公司，經過流動性、 財務指標檢驗後，在每年4、7、12月進行投資組合調整。 指數成分股有30檔，成分股的權重是以股利率加權為主， 再經過市值的大小進行權重調整，成分股權重上、下限分別是5%和 1%。

該指數的成分股篩選邏輯，是以貼近實際配息結果篩選(例如已宣告 發放股利， 或是以最新財報公布盈餘數據計算實際可能分配的股利來推估)， 能更加準確地篩出真正的高息股票。此外，配合台股配息市況， 每年於4、7、12月三階段進行指數調整，4、7月指數調整之成 分股，分別以除息日4月中~7月中以及除息日在7月以後之高息股 為主，充分掌握第二季以及除息旺季行情；而12月指數調整主要針 對每年發放超過一次依上的個股，捕捉旺季後配息，如半年配、 季配等除息機會。由ETF幫投資人在市場上持續參與除息， 全方位掌握除息行情。

楊邦珩也強調，「富邦特選高股息30(00900) ETF」重視息收兼顧總報酬，回測其追蹤指數自2011年以來逾 10年含息總報酬表現，在各年度多數遠優於臺灣高股息指數， 含息年化報酬率達12.7%、累計總報酬率則高達261.07% ，遠優於台灣加權指數及臺灣高股息指數表現， 顯示整體績效表現相對優異，在篩選高股息成分股之外， 有望同時兼顧總報酬表現。

擁有高股利的股票或投資商品， 已成為穩健型投資人或是存股族的熱門選項。富邦特選台灣高股息3 0 ETF未來將採取季配息，募集期間申購僅需要新台幣15,000 元起，輕鬆就能入手，富邦投信也推出網銀開戶的便利服務， 即使宅在家也能輕鬆完成開戶、安心申購，只要1個工作日內就能完 成，建議有興趣申購但尚未在富邦投信開戶的投資人， 近期可提前先辦理網銀開戶，歡迎投資人多加利用。