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2021全球仿生設計競賽　台灣海選得獎團隊揭曉!

By 台灣英文新聞
2021/11/30 18:58
市長侯友宜率市府團隊與學子合影(圖/新北市政府漁業及漁港事業管理處)

市長侯友宜率市府團隊與學子合影(圖/新北市政府漁業及漁港事業管理處)

新北市政府農業局今日與台灣仿生科技發展協會合作舉辦「2021全球仿生設計競賽國際賽經驗傳承座談暨台灣海選頒獎典禮」，邀請去年入選全球仿生設計競賽前十名的「RICOCHET」設計團隊、仿生企業「台灣蓋婭社會企業」分享國際賽經驗及企業產品應用，並由新北市長侯友宜為2021台灣海選獲獎團隊頒獎，鼓勵青年走向國際，發光發熱。

參與國際賽入選全球仿生競賽前十名，台灣青年國際發光

2019年農業局首開先例與台灣仿生科技發展協會合作，在全球仿生設計競賽台灣海選競賽中設置獎項，邀請青年學子以大自然為師，為減少海洋垃圾等問題提供新點子。2020年邀請加入交通局、秘書處，2021再加入環保局，各局處一同來共襄盛舉、投注資源，促進新生代的永續創新。2020年新北市「蛻變交通獎」獲獎作品「RICOCHET」入選全球仿生設計競賽前十名，受美國仿生總會輔導及推薦參與國際仿生科技最高獎項-希望之光大獎(Ray of Hope Prize)，設計團隊今日現身分享參加國際賽的歷程及心得，鼓勵更多青年走向國際。

2021年共計66個團隊參與競賽，較2020年成長57%

2021年共有66個團隊參與競賽，較2020年成長57%，參與的學校橫跨北、中、南共計20間大學，總計40個系所及參與青年人數超過200人皆創3年來新高。

2021年「新北市永續漁業創新奬」由朝陽科技大學工業設計系及南台科技大學視覺傳達設計系「GURA」獲得，該作品以紅鶴濾嘴、鬚鯨過濾、蝦蛄防衝擊、蜜蜂細毛附著等靈感，希望減少河川大型漂浮垃圾、水下塑膠微粒流入大海。

「新北市蛻變交通獎」由高雄師範大學工業設計系「FloaX浮洞」獲得，以蜂巢孔洞為靈感，希望強化道路安全的同時，也減少水溝蓋堵塞狀況，降低淹水機率。

「清淨海洋創新獎」由中興大學生命科學系「Bubble net oil barrier 」獲得，以座頭鯨覓食行為、玻璃海綿倒刺、貽貝脊狀表面等生物靈感，希望從源頭阻止油汙擴散進入海洋或溼地。

「新北市永續城市獎」則由中興大學生命科學系「Fraculla 」獲得，以樹蔭樹葉交錯的碎形孔洞、蓮葉效應、河豚遇敵縮脹以及瓢蟲翅膀的折疊為靈感，希望減少都市熱島效應，阻絕建築物吸熱。

侯友宜市長表示，打造新北市成為一個永續城市一直是市府努力的目標，除了我們兢兢業業的耕耘，更需要跨界、跨世代的合作與參與才能成就，新北市政府將持續支持與推動城市永續發展，鼓勵更多有志青年或新創團隊投入，為解決在地問題，提出創新方案。
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全球仿生設計競賽
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海選

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