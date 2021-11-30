2021全球仿生設計競賽　台灣海選得獎團隊揭曉!

市長侯友宜率市府團隊與學子合影(圖/新北市政府漁業及漁港事業管理處) 市長侯友宜率市府團隊與學子合影(圖/新北市政府漁業及漁港事業管理處)

新北市政府農業局今日與台灣仿生科技發展協會合作舉辦「2021 全球仿生設計競賽國際賽經驗傳承座談暨台灣海選頒獎典禮」， 邀請去年入選全球仿生設計競賽前十名的「RICOCHET」 設計團隊、仿生企業「台灣蓋婭社會企業」 分享國際賽經驗及企業產品應用，並由新北市長侯友宜為2021台 灣海選獲獎團隊頒獎，鼓勵青年走向國際，發光發熱。

參與國際賽入選全球仿生競賽前十名，台灣青年國際發光

2019年農業局首開先例與台灣仿生科技發展協會合作， 在全球仿生設計競賽台灣海選競賽中設置獎項， 邀請青年學子以大自然為師，為減少海洋垃圾等問題提供新點子。2 020年邀請加入交通局、秘書處，2021再加入環保局， 各局處一同來共襄盛舉、投注資源，促進新生代的永續創新。202 0年新北市「蛻變交通獎」獲獎作品「RICOCHET」 入選全球仿生設計競賽前十名， 受美國仿生總會輔導及推薦參與國際仿生科技最高獎項-希望之光大 獎(Ray of Hope Prize)，設計團隊今日現身分享參加國際賽的歷程及心得， 鼓勵更多青年走向國際。

2021年共計66個團隊參與競賽，較2020年成長57%

2021年共有66個團隊參與競賽，較2020年成長57%， 參與的學校橫跨北、中、南共計20間大學，總計40個系所及參與 青年人數超過200人皆創3年來新高。

2021年「 新北市永續漁業創新奬」 由朝陽科技大學工業設計系及南台科技大學視覺傳達設計系「GUR A」獲得，該作品以紅鶴濾嘴、鬚鯨過濾、蝦蛄防衝擊、 蜜蜂細毛附著等靈感，希望減少河川大型漂浮垃圾、 水下塑膠微粒流入大海。

「新北市蛻變交通獎」 由高雄師範大學工業設計系「FloaX浮洞」獲得，以蜂巢孔洞為 靈感，希望強化道路安全的同時，也減少水溝蓋堵塞狀況， 降低淹水機率。

「清淨海洋創新獎」由中興大學生命科學系「Bub ble net oil barrier 」獲得，以座頭鯨覓食行為、玻璃海綿倒刺、 貽貝脊狀表面等生物靈感， 希望從源頭阻止油汙擴散進入海洋或溼地。

「新北市永續城市獎」 則由中興大學生命科學系「Fraculla 」獲得，以樹蔭樹葉 交錯的碎形孔洞、蓮葉效應、 河豚遇敵縮脹以及瓢蟲翅膀的折疊為靈感，希望減少都市熱島效應，阻絕建築物吸熱。

侯友宜市長表示， 打造新北市成為一個永續城市一直是市府努力的目標， 除了我們兢兢業業的耕耘，更需要跨界、 跨世代的合作與參與才能成就， 新北市政府將持續支持與推動城市永續發展，鼓勵更多有志青年或新 創團隊投入，為解決在地問題，提出創新方案。