台灣青少年接種BNT後心肌炎案例累計23人！最常見症狀為急性胸悶胸痛

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）指揮中心今（30日）公布台灣青少年接種BNT後發生心肌炎的狀況，目前累計通報案例為23人，以男性居多，接種後2週發生，可能出現胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良等症狀，其中最常見的是急性胸悶胸痛。

日前美國研究指出，接種第2劑BNT疫苗恐大幅提高16至17歲男性心肌炎發生機率，引發各國公衛機構疑慮。台灣中央疫情指揮中心經「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)」專家會議討論後，決議為提升社區群體免疫力，確保防疫安全，本國青少年仍宜接種第2劑BNT疫苗。

不過截至目前，青少年接種BNT後發生心肌炎、心包膜炎副作用的累計通報已達23起，其中以男性居多，接種疫苗後2週內發生，當中還有2人仍住院中。根據指揮中心，常見的症狀中有8成屬於急性胸悶胸痛。

指揮中心也說明，依據各國上市後監測數據，接種BNT疫苗會出現的心肌炎或心包膜炎，主要發生在接種後14天內，亦有極少數個案發生於接種後2週至4週間；接種第二劑後發生心肌炎之比率則更高於第一劑，且年輕男性發生比例較女性以及其他男性年齡層高。

此外，雖尚無研究證實兩劑接種間隔與接種疫苗後心肌炎或心包膜炎發生率之關聯性，不過依據目前疫苗間隔與保護力實證研究結果，及英國、歐盟、加拿大等國之監測與建議，專家建議12-17歲青少年兩劑BNT疫苗間隔為12週以上。