Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣青少年接種BNT後心肌炎案例累計23人！最常見症狀為急性胸悶胸痛

接種BNT後患心肌炎者以男性居多，接種疫苗後2週內發生，目前台灣有2人因此住院中，專家建議12-17歲青少年兩劑BNT疫苗間隔為12週以上。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2021/11/30 19:02
台灣中央疫情指揮中心經專家會議討論後，決議為提升社區群體免疫力，本國青少年仍宜接種第2劑BNT疫苗。（圖/路透社）

台灣中央疫情指揮中心經專家會議討論後，決議為提升社區群體免疫力，本國青少年仍宜接種第2劑BNT疫苗。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）指揮中心今（30日）公布台灣青少年接種BNT後發生心肌炎的狀況，目前累計通報案例為23人，以男性居多，接種後2週發生，可能出現胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良等症狀，其中最常見的是急性胸悶胸痛。

日前美國研究指出，接種第2劑BNT疫苗恐大幅提高16至17歲男性心肌炎發生機率，引發各國公衛機構疑慮。台灣中央疫情指揮中心經「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)」專家會議討論後，決議為提升社區群體免疫力，確保防疫安全，本國青少年仍宜接種第2劑BNT疫苗。

不過截至目前，青少年接種BNT後發生心肌炎、心包膜炎副作用的累計通報已達23起，其中以男性居多，接種疫苗後2週內發生，當中還有2人仍住院中。根據指揮中心，常見的症狀中有8成屬於急性胸悶胸痛。

指揮中心也說明，依據各國上市後監測數據，接種BNT疫苗會出現的心肌炎或心包膜炎，主要發生在接種後14天內，亦有極少數個案發生於接種後2週至4週間；接種第二劑後發生心肌炎之比率則更高於第一劑，且年輕男性發生比例較女性以及其他男性年齡層高。

此外，雖尚無研究證實兩劑接種間隔與接種疫苗後心肌炎或心包膜炎發生率之關聯性，不過依據目前疫苗間隔與保護力實證研究結果，及英國、歐盟、加拿大等國之監測與建議，專家建議12-17歲青少年兩劑BNT疫苗間隔為12週以上。

台灣青少年接種BNT後心肌炎案例累計23人！最常見症狀為急性胸悶胸痛

台灣青少年接種BNT後心肌炎案例累計23人！最常見症狀為急性胸悶胸痛
BNT
心肌炎
急性胸悶
急性胸痛

相關新聞

台灣青少年12月中後開打第2劑BNT　6類高風險族群最快1/1起接種第3劑
台灣青少年12月中後開打第2劑BNT　6類高風險族群最快1/1起接種第3劑
2021/11/29 15:45
迎戰Omicron變異株 德國BioNTech：百日內可推新疫苗
迎戰Omicron變異株 德國BioNTech：百日內可推新疫苗
2021/11/28 08:46
可混打！第16期提供BNT、莫德納和AZ疫苗　11/29起開放預約
可混打！第16期提供BNT、莫德納和AZ疫苗　11/29起開放預約
2021/11/26 15:41
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
2021/11/25 13:53
台灣第15期BNT疫苗預約超踴躍　指揮中心增開9縣市共9萬5239劑預約量能
台灣第15期BNT疫苗預約超踴躍　指揮中心增開9縣市共9萬5239劑預約量能
2021/11/24 11:15

更新時間 : 2021-11-30 19:13 GMT+08:00

最受歡迎

可混打！第16期提供BNT、莫德納和AZ疫苗　11/29起開放預約
可混打！第16期提供BNT、莫德納和AZ疫苗　11/29起開放預約
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
愛滋病有解了？日本疫苗成功使獼猴HIV病毒消失
愛滋病有解了？日本疫苗成功使獼猴HIV病毒消失
【第58屆金馬獎完整名單】張震、賈靜雯奪下影帝、影后；「瀑布」成最大贏家
【第58屆金馬獎完整名單】張震、賈靜雯奪下影帝、影后；「瀑布」成最大贏家
最新變異株Omicron風險為何？傳播範圍？5大必知重點一次看
最新變異株Omicron風險為何？傳播範圍？5大必知重點一次看
台大驚傳集體作弊！校方：若屬實絕不寬貸
台大驚傳集體作弊！校方：若屬實絕不寬貸
【新冠肺炎】世衛組織將新變種病毒命名Omicron　世界各國緊急關閉國境
【新冠肺炎】世衛組織將新變種病毒命名Omicron　世界各國緊急關閉國境
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
及早示警Omicron卻遭全球封鎖 南非：醫學發達錯了嗎？
及早示警Omicron卻遭全球封鎖 南非：醫學發達錯了嗎？
免上疫苗平臺也能混打！陳時中：11/25起可自行至台灣醫療院所、衛生所施打
免上疫苗平臺也能混打！陳時中：11/25起可自行至台灣醫療院所、衛生所施打