三重、瑞芳、鶯歌、萬里設學前特教諮詢據點　新北溫暖陪伴特幼家庭

為支持特殊教育需求的家庭，增進家長特教親職知能，讓幼兒及早獲得適性照顧，新北市政府推動學前特教諮詢服務據點，針對2歲以上未入幼兒園就讀或未接受機構日托服務的特殊教育需求幼兒及其家長，媒合預約專業人員，協助家長擬定個別化家庭計畫及特教方針，實際增進特教家庭親職教養功能，減輕家長育兒壓力。

教育局表示，自109學年度起，結合瑞芳及三重社區教保資源中心資源辦理學前特教諮詢服務據點，每周三至四天固定開放提供諮詢服務，110學年度更是增加萬里及鶯歌據點，全市共4個學前特教諮詢服務據點，每周五天各據點分時段提供諮詢服務，幫助家長及早發現掌握孩子的發展黃金期。

市立瑞芳幼兒園周筠珍園長說，諮詢據點執行之初為建立家長的信任，幫助2-4歲未就學的特殊幼兒，以寄送通知單說明及事後聯繫據點服務諮詢方式，獲得和善回應，順利展開據點諮詢服務。訪問過程中掌握多數個案已入園就讀，感受學前特教長期宣導明顯提升特殊幼兒就學率。

另據點人員偕同治療師前往訪視重症個案，評估就學可能，其中小凱（化名）罹患異染性腦白質退化症，四肢行動不便需長期臥床，病情會日漸惡化，看到家人不放棄細心照料，據點人員與治療師建議若在身體狀況許可下，到戶外曬太陽或到鄰近幼兒園，感受不一樣的氛圍，期待小凱童年有機會與幼兒互動，看阿公在一旁偷偷拭淚，讓家長感受有需要協助或需諮詢時，服務據點隨時願意伸出援手，給予溫暖支持。

市立三重幼兒園劉明博園長則表示，在三級警戒期間，一位在防疫旅館工作的媽媽，疫情期間工作加長又加重，致使無多餘時間及精力在孩子身上，原本安排的早療課程，卻一直停擺，期間發現孩子的發展狀況進展不顯著，讓家長十分擔憂。透過網路主動聯繫三重區學前特教諮詢服務據點服務人員，服務據點配合家長的作息時間，順利於下午及晚上的時間安排了職能及語言的線上諮詢服務，專業治療師透過與家長晤談以及和孩子互動中，教授家長如何跟孩子互動的技巧，增加親子在家自主練習的機會。

教育局長張明文表示，學前特教諮詢服務據點結合社區教保資源中心資源，提供新北市家長即時諮詢學前特教相關資訊，也辦理特殊教育宣導講座，傾聽與安撫家長們的焦慮與不安感，希望能幫助家長在陪伴孩子成長的過程中擁有著堅強的心境，以期作為家長育兒的諮詢及解惑管道，讓特教幼兒家庭獲得更完善的支持，有興趣的家長請至幼教資源網參閱相關訊息(https://kidedu.ntpc.edu.tw/p/406-1000-10572,r156.php?Lang=zh-tw)或洽詢市立三重、瑞芳、鶯歌以及萬里幼兒園。