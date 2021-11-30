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中華電信提供全台最優質的成家、育兒福利 幸福企業等你來

By 台灣英文新聞
2021/11/30 18:43
中華電信提供全台最優質的成家、育兒福利 幸福企業等你來

在國內少子化的影響下，每個孩子都是父母手心裡的寶貝，將幼兒的照護與陪伴視為最優先。中華電信聽到了同仁的心聲！要讓有育兒需求的員工，每天減少一小時工作時間，可以陪伴和照顧孩子！

中華電信為落實友善職場環境，使同仁能兼顧家庭、安於工作，除了辦理11年來促成550對佳偶的員工集團結婚外，並積極鼓勵生育，自95年起就實施育嬰留停2年的福利措施，期間前半年可領法令保障的勞保投保薪資8成薪以外，更大方發出後續期間的勞保薪資5成的育兒津貼福利，最近更獨步全台企業，發佈自明年（111年）起，家中有3歲以下幼兒，若有撫育需要，同仁得申請每工作日減少1小時工時，相關新育兒政策如下：

1.若有撫育3歲以下幼兒之需要，得申請每工作日減少工作時間1小時，薪資照給且不影響全勤、考績，目前估計有1200多位員工受惠。

2.員工每位0~6歲子女可每月補助新台幣500元，一年補助12次，屆滿6歲前，最多補助72次。每年度向主管機關(勞動部)申請獲得之企業回饋金，分配回饋給當年度提供公、私立機構托兒證明之員工。

3.預定111年8月於台北、楊梅與六都地區設置10處「職場互助式教保服務中心」，規劃設立15班收托2歲至未滿6歲458位的員工子女，提供教育及照顧服務，讓員工可就近送托，減輕同仁經濟上與時間上的負擔，展現公司對育兒家庭的支持。

中華電信為呼應政府育兒政策，福利措施相當多元，除了生育補助、育兒津貼、子女教育補助之外、每年7天的給薪家庭照顧假、以及遍布全台的會館設施，希望透過持續優化員工福利，讓同仁認同公司、安穩工作，提升企業競爭力，打造永續發展的幸福企業！

最近中華電信大舉招募5G智慧應用，如雲端等新興業務相關人才，歡迎全國有志者一起加入！
中華電信
育兒
福利
幸福企業

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