台灣民主先驅蔣渭水〈臨牀講義〉100周年 紀念論壇盼激發公民意識、傳承關懷精神

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）國家圖書館與台灣超現代公民行動聯盟、財團法人蔣渭水文化基金會合辦「紀念臨牀講義100周年暨超現代半年誌論壇」，以紀念蔣渭水從致力透過文化教育以啟迪民智、改變台灣的精神。

蔣渭水被譽為「台灣新文化運動之父」，100年前他曾撰寫《臨床講義滿》，為名叫台灣的病人診斷出「知識營養不良症」，他提出正規學校教育、補習教育、幼稚園、圖書館、讀報社等五大處方，旨在呼籲台灣全面深化知識，以及終身學習等。

時過100年，國家圖書館舉辦「紀念臨牀講義100周年暨超現代半年誌論壇」，盼能激發更多公民意識，解決現代社會衍生的種種問題，才能進入講信修睦的大同世界。蔣渭水文化基金會也製作「蔣渭水撰寫臨牀講義」的3D列印立體模型，贈予合辦方國圖及台灣超現代公民行動聯盟。

蔣渭水對台灣民智啟迪的貢獻宏大，他一方面主動成立及推動相關組織，如：臺灣文化協會、文化講座兼讀報社、《臺灣民報》、文化書局；一方面勤於發表文章發揚人文思想，拋磚引玉，吸引更多知識分子加入行列，而其中最著名的作品就是〈臨牀講義〉，可謂見證了蔣渭水當時思維與熱情。

根據國家圖書館，該單位過去曾舉辦「團結、知識、力量，蔣渭水：臺灣近代人文的萌發」特展，現在此展已全面轉為線上，國圖也呼籲民眾可以線上參觀，感受蔣渭水從文化教育著手改造台灣的的先行者風範。

(圖/蔣渭水文化基金會)