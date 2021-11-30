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新北歡樂耶誕城12/3開城！首次攜手樂高 一同打造繽紛奇幻城

新北歡樂耶誕城將於12月3日至明年1月2日在板橋登場，開城期間，周邊都將進行腳踏車、停車場管制，以及調整公車停靠點、YouBike暫停營運等。

By 生活組, 台灣英文新聞
2021/11/30 17:35
（圖／2021新北歡樂耶誕城官方網站）

（圖／2021新北歡樂耶誕城官方網站）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）新北歡樂耶誕城將於12月3日至明年1月2日在板橋登場！今年首次聯合「樂高公司」（LEGO），打造全台最大樂高耶誕老人，現場也有許多樂高裝置藝術以及光雕投影秀，12月11日至12日則會舉辦「巨星耶誕演唱會」，讓遊客在今年年末創造美好回憶。

新北歡樂耶誕城開辦至今第11周年，今年首次與丹麥知名玩具品牌「樂高公司」合作，12月3日開城後，每日下午五點半至晚上十點，每半點、整點都將播出精彩的樂高光雕秀，投影面積，相當於增加9個羽球場，創下市府大樓投影紀錄。

此外，這次耶誕城主打全台最大，高14米的樂高耶誕老人，新北市政府更規劃三大燈區，包含新北市市民廣場「樂高耶誕城」、板橋車站站前廣場「樂高歡樂薑餅村」及萬坪公園「樂高耶誕奇幻小鎮」，讓民眾跟大型樂高裝置藝術拍個夠。

這次的特別活動有12月4日至5日的「耶誕歡樂派對」市集，以及12月11日至12日連續兩天的「巨星耶誕演唱會」，演唱卡司包含玖壹壹、彭佳慧、A-Lin、八三夭、熊仔、艾怡良、高爾宣OSN、五堅情、韋禮安、告五人、李東軒、戴愛玲、麋先生、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、Julia吳卓源、Bii畢書盡等。

根據新北市交通局，新北歡樂耶誕城開城期間，周邊都將進行交管，像是市府周圍人行道每天下午4時至晚間11時禁騎自行車；市民廣場地下停車場、特專三停車場及民權立體停車場將實施滿場管制；以及調整公車停靠點、YouBike暫停營運等。

新北歡樂耶誕城12/3開城！首次攜手樂高 一同打造繽紛奇幻城

新北歡樂耶誕城12/3開城！首次攜手樂高 一同打造繽紛奇幻城

新北歡樂耶誕城全區地區。（圖／2021新北歡樂耶誕城官方網站）
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