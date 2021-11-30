Omicron恐12月入侵台灣?陳時中：有可能　將盡快開始第3劑施打　AZ追加劑可混打mRNA疫苗

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合整理報導）Omicron變異株威脅日增，又逢國內歲末返國潮，病毒擴散風險攀升，指揮中心指揮官陳時中今（30）日說，不排除Omicron年底前現蹤台灣，將盡力圍堵邊境，避免進入社區。另外，考量COVID-19疫苗接種後免疫保護力可能隨時間下降，正爭取盡快開始第3劑施打。

繼香港出現三例感染Omicron變異株的個案後，日本今也證實出現首例確診患者，面對Omicron變異株來勢洶洶，國內專家擔憂，歲末正值跨國跨洲人流移動高峰，台灣勢必會在12月現蹤Omicron境外移入個案。指揮中心指揮官陳時中上午出席全國失智症行動成果發表會時也坦言，不排除Omicron境外移入個案今年底現蹤台灣可能性，希望仍將個案擋住於邊境。

陳時中強調，雖然Omicron變種病毒的突變點較多，但現行的COVID-19病毒檢驗試劑並無出現判讀不易的問題，相信透過入境、檢疫期間及檢疫期滿前多次檢驗，再加上「重點高風險國家」強制入住集中檢疫所等邊境圍堵政策，可將境外移入個案阻擋邊境，因此暫不針對有個案國家實施禁飛等鎖國策略。

另外，在考量疫苗接種後之免疫保護力可能隨時間下降，加上病毒不斷變異，指揮中心昨日也建議已完成2劑疫苗接種的18歲以上民眾，應於接種6個月後追加接種第3劑COVID-19疫苗，特別是6類高風險族群，而追加劑最快將於明年1月1日後開打，且不限制疫苗廠牌。

外界關心第3劑該選什麼廠牌來施打，陳時中今日也補充說明，第3劑不限制疫苗廠牌，國際數據顯示，阿斯特捷利康（AZ）疫苗混打mRNA疫苗，不良反應比例較多，但大多都是輕微症狀，如果混打保護效果佳確實建議混打，但不會強迫所有施打AZ民眾第3劑只能混打mRNA疫苗。

雖然指揮中心不限制第3劑疫苗廠牌，但陳時中提醒，不贊成mRNA疫苗互混打。他舉例說明，若第1、2劑打莫德納者，不建議第3劑打BNT疫苗，同樣也不建議打過mRNA疫苗者（莫德納或BNT），第3劑混打AZ疫苗。

針對莫德納疫苗施打劑量方面，他表示，國內傾向依國際建議第3劑莫德納減半劑量施打，仿單內容也將修改。

粗估國內12月底符合第3劑條件人數達4.2萬人，陳時中坦言，考量COVID-19疫苗接種後免疫保護力可能隨時間下降，為積極因應Omicron，爭取快點開始第3劑施打。

近來本土疫情穩定，連帶影響國內疫苗預約率，陳籲民眾踴躍接種。他重申，打疫苗可以保護自己和他人，若等到疫情爆發時再打恐怕為時已晚。