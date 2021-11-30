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《辛普森家庭》諷天安門事件 當集在香港Disney+「被消失」

在辛普森2005年製播的《Goo Goo Gai Pan》原應收錄在Disney+的第16季第12集中，當中極盡諷刺共產黨的言論審查、對人民一舉一動進行監視，更提到「西藏獨立」。

By 政治組, 台灣英文新聞
2021/11/30 15:21
《辛普森家庭》節目中出現一個紀念碑，上面寫著「在這地點，在1989年，什麼事都沒發生過。」因此遭中國禁播。（圖/截圖自網路）

《辛普森家庭》節目中出現一個紀念碑，上面寫著「在這地點，在1989年，什麼事都沒發生過。」因此遭中國禁播。（圖/截圖自網路）

（台灣英文新聞 /政治組 綜合報導）卡通《辛普森家庭》在串流平台Disney+上架後，使用者可以隨時收看所有集數內容，不過香港的觀眾卻發現該節目竟少了一集，原來是因為內容涉及六四天安門事件，該集才會直接「被消失」。

在辛普森2005年製播的《Goo Goo Gai Pan》原應收錄在Disney+的第16季第12集中，不過在香港版本的平台上並沒有出現，而在這集中，辛普森一家到中國北京旅遊，主角不只將毛澤東稱為「殺死5000萬人的小天使」，還以計程車模擬當年人擋坦克的畫面。

此外，該集節目更出現一個紀念碑，上面寫著「在這地點，在1989年，什麼事都沒發生過。」同時極盡諷刺共產黨的言論審查、對人民一舉一動進行監視，更提到「西藏獨立」。

香港商務及經濟發展局在《紐約時報》發表的一份聲明中則表示，其最近頒布的審查條例適用於電影，而不是Disney+等串流媒體平台，因此不清楚究竟是中國當局做出的決定，還是Disney+平台內部之決策。

中國政府長期審查、監管媒體，許多國內公司被迫檢驗使用者的搜尋紀錄，像是天安門事件相關的照片和資料，也同樣會在網路上「被消失」。

目前Disney+尚未對此作出回覆。
辛普森家庭
辛普森
六四天安門事件
坦克人

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更新時間 : 2021-11-30 16:06 GMT+08:00

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