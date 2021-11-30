最親近的人傷妳最深！調查：台灣每5名婦女有1人曾遭受親密伴侶暴力

台灣每5名婦女就有1人曾遭受親密伴侶暴力，以精神暴力盛行率最高，其次是肢體暴力。(示意圖/pixabay) 台灣每5名婦女就有1人曾遭受親密伴侶暴力，以精神暴力盛行率最高，其次是肢體暴力。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友施暴，然而這類的事件並非特例，據衛福部今（30）日公布的婦女遭受親密關係暴力調查報告，台灣每5名婦女就有1人曾遭受親密伴侶暴力，以精神暴力盛行率最高，其次是肢體暴力。

衛福部保護服務司舉行記者會，公布每四年進行一次的台灣婦女遭受親密關係暴力最新調查報告，調查對象為18至74歲女性，調查結果顯示，台灣婦女遭受伴侶暴力的一年盛行率為8.99%，終生盛行率為19.62%，也就是說，每5名婦女就有1人在其一生中曾經遭受親密伴侶暴力。

調查顯示，在各種暴力型態中，以精神暴力盛行率16.76%最高，其次依序是肢體暴力7.97%、經濟暴力7.20%、性暴力4.85%、跟蹤及騷擾4.80%。

在106年與本年2次調查，精神暴力皆占最多數，甚至比肢體暴力高出2倍之多。在受訪者中，精神暴力出現最多的是「伴侶曾疏忽你或對你冷漠相待」(占42.2%)，其次是「伴侶隨時要知道你的行蹤」(占34.1%)，第三是「伴侶曾侮辱你或讓你覺得自己很糟」(占32.3%)。

衛福部保護服務司說明，精神暴力形式多樣，從最明顯的言語暴力到很隱晦的冷漠忽視，受害者精神上的痛苦是慢慢地積累，甚至不會意識到，但長期下來仍會對其身心健康、人際關係及工作表現發生重大影響。

此外，精神暴力大多在夫妻或伴侶兩人獨處的時候發生，外人較難以察覺，為利民眾辨識、提高敏感度，衛福部提供「簡易精神暴力檢測量表」，以快速自我檢測是否處於精神暴力之情境，必要時並尋求專業諮商的協助，也可以撥打113保護專線諮詢。

衛福部保護服務司長張秀鴛表示，我國家庭暴力防治法施行已逾20年，家庭暴力防治法對於肢體暴力和精神暴力有諸多防治及宣導，惟經濟暴力是104年家庭暴力防治法修法後才新增明定之暴力樣態，仍需加強宣導及防治作為，另隨著網路及科技設備的普及，運用數位工具所進行的騷擾行為也值得留意。

以下為簡易精神暴力自我檢測量表，若其中有1項以上勾選「有」者，請注意自身狀況、撥打113保護專線或尋求專業協助