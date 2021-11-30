台灣民意基金會最新民調: 「如果明天投票」四大公投結果將是~3個同意:1個不同意

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 財團法人台灣民意基金會今天（11/30）早上在台大校友會館舉行十一月民調發表會，主題是「四大公投、政黨競爭與台灣民主」，由基金會董事長游盈隆教授主持/主講。

這是基金會成立以來，第63次每月例行的重大議題民調。

本次調查訪問期間是2021 年11 月22-23 日兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1078 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

主要研究發現有如下11項重點：

一、關於台灣選民對下個月四項公投的心理涉入感，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，六成二基本上關心年底四項公投的結果，三成一不關心(下圖) 。

這項發現透露，當四項公投進入最後一個月時，台灣選民的心理涉入（psychological involvement）程度也已經跟上公投的腳步，高達六成二選民關心公投結果，暗示12月18日四項公投的選民投票率不會太低，至少在五成以上。



二、關於反萊豬公投選民投票傾向，最新民意顯示，如果明天投票，在二十歲以上台灣人中，55.9%傾向投同意票，36.5%傾向投不同意票(上圖) ，3.6%尚未決定，1.3%不投票，2.8%不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多19.4 個百分點，反萊豬公投將獲壓倒性勝利。

調查也發現，絕大多數台灣選民相信台美關係堅若磐石，即使反萊豬公投通過也不會受傷害(上圖)。這同時也暗示，民進黨政府這次強打「美國牌」，以「反萊豬公投若通過，台美關係可能倒退」的說詞到全國各地宣講，但顯然迄今仍無法有效打動大多數台灣人的心。而這或許是反萊豬公投目前同意方仍遠多於不同意方19個百分點的主因之一。

(以上資料與圖表由台灣民意基金會與游盈隆臉書提供)

三、關於珍愛藻礁公投選民投票傾向，最新民意顯示，如果明天投票，在二十歲以上台灣人中，42.3%傾向投同意票，36.7%傾向投不同意票(上圖) ，8.7%尚未決定，1.8%不投票，10.5%不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多5.6 個百分點，發起藻礁公投的團體將贏得勝利。

四、關於「公投綁大選」選民投票傾向，最新民意顯示，如果明天投票，在二十歲以上台灣人中，47.5%傾向投同意票，41.6%傾向投不同意票(上圖) ，5.3%尚未決定，1.4%不投票，3.9%不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多5.9 個百分點，推動「公投綁大選」的一方將贏得勝利。 五、關於「重啟核四公投」選民投票傾向，最新民意顯示，如果明天投票，在二十歲以上台灣人中，43.5%投同意票，45.9%投不同意票(如上圖) ，5.3%尚未決定，1.4%不投票，3.9%不知道、拒答。換言之，不同意票將比同意票多2.4 個百分點，反對「重啟核四」一方將贏得勝利。

綜上所述， 如果明天投票，四大公投結果可能是3:1。 反萊豬公投、真愛藻礁公投和公投綁大選通過，而「重啟核四」公投不通過(如下表) 。

但基金會也強調， 畢竟明天不是12 月18 日 ，事實上，現在距離12 月18 日投票還有17 天，四項公投除反萊豬公投外，贊成與反對雙方差距都在六個百分點以內， 相關變數仍多 ，3:1 只是現況的描述。

但如果公投最後結果是3 比1，民進黨政府仍將承受重大災難性政治衝擊。換言之，類似「彗星撞地球」的毀滅性危機尚未解除。 此外台灣民意基金會也發現, 當民眾被問到：「有人說："珍愛藻礁公投若通過，三接（第三天然氣接收站）必須遷離現址（觀塘），會造成台灣大缺電。"請問您相不相信？」結果發現：8%非常相信，17.2%還算相信，39.8%不太相信(如上圖)，23.3%一點也不相信，11.8%沒意見、不知道、拒答。

換句話說，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，有二成五基本上相信藻礁公投若通過，三接遷址會造成台灣大缺電，但有六成三不相信。

這項發現傳達了一個重要訊息， 絕大多數台灣選民基本上不相信藻礁公投若過，台灣會出現大缺電問題。

這也意味著，民進黨政府目前以「三接遷址勢必造成幾年內大缺電」的主力訴求可能無法有效說服公眾接受。 而這或許是藻礁公投目前同意方仍多於不同意方六個百分點的主要原因之一。

六、關於四項公投選民投票傾向，最新民意顯示，12 月18 日舉行四項公投，在二十歲以上的台灣人中，高達七成八選民表示可能會去投票，而一定會去投票者高達五成左右。這項發現暗示，年底四項公投投票率可能高於2018 十項公投的投票率。

七、關於民進黨「四個不同意」的總訴求，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，五成九不贊成民進黨政府的「四個不同意」訴求，只有二成八的人贊成。這項發現傳達了一個重要訊息，那就是絕大多數台灣選民並不樂見四項公投全遭否決。

八、關於國民黨「四個同意」的總訴求，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，有五成六不贊成國民黨主張的「四個同意」，只有三成一贊成。這項發現透露了一個重要訊息，那就是絕大多數台灣選民並不期待四項公投全數通過。

九、關於蔡英文總統聲望，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，四成七基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，四成一不贊同，贊同者比不贊同者多5.6 個百分點。這項發現顯示，此刻蔡總統聲望再一次落入4 字頭，失去過半數公民的支持與肯定。

十、關於蘇內閣施政表現的民意反應，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，四成五基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，四成六不滿意。不滿意的人比滿意的人多1.2 個百分點。意味著蘇內閣已經迎來一個新的執政困境。

十一、 關於台灣人的政黨支持傾向，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，二成六支持民進黨，一成八支持國民黨，一成六支持民眾黨，6.8%支持時代力量、4.6%支持台灣基進，二成四中性選民。與上個月相比，可以發現，各政黨支持度變化不大，都在上下兩個百分點之間。

值得注意的是，國民黨領先民眾黨1.7 個百分點，重回第二大黨的地位(下圖) 。

(以上資料與圖表由台灣民意基金會與游盈隆臉書提供)