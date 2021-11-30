美國防部「全球軍力部署」報告出爐：將強化關島與澳洲基地建設•以對抗中國

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 美國總統拜登上台後，延續川普時期的政策，持續將對抗中國作為其外交政策主軸之一，這也讓中美關係持續緊張。一位匿名的高階國防官員更向CNN透露，為符合國防部的全球戰略，未來將專注在關島與澳洲建設並升級軍事基地，以防禦中國的軍事影響力。

事實上，拜登早在2月就已經交代新任國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)就美軍的「全球軍力部署」(Global Posture)進行評估，自三月啟動後，歷經近8個月的檢討，雖然大部分的資料屬於機密，國防部仍提供了部分的資料供外界檢視，負責執行的助理國防部長卡琳(Mara Karlin)指出，拜登已認可了奧斯丁的報告，並開始步入實行階段。

現有資訊顯示，奧斯丁在評估中認定，中國將會是美國未來重大的挑戰，因此印太地區將會成為戰略要點，美國不只將升級關島嶼與澳洲的軍事基地，也將在太平洋地區的島嶼上進行軍事化建設，以強化軍事合作活動的基礎。美國將會在澳洲常駐轟炸機並輪調戰鬥機駐防，並增加地面部隊的聯合訓練以及後勤的合作。

至於美國傳統的對手俄國，五角大廈拒絕評論有無針對莫斯科威脅的反制措施，僅指出會「重建整備標準」，並確保美軍在面對危機時能保有彈性與反應速度；而因為阿富汗撤軍等措施受到質疑的中東戰略，報告建議，利用仍駐紮在伊拉克與敘利亞的美軍，持續建構盟國軍事能力。

消息透露，美國與包括北約盟邦、澳洲、日本、韓國和中東、非洲的大約75個盟邦、夥伴進行了諮商，最後產出了這份報告，主要針對傳統軍力投射做出了安排，核子軍力、太空計畫與網路攻防則因為國防部有專門的報告，未多作論述。