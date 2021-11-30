中國軍事威脅升 《路透》驚爆：至少7國團隊秘密參與打造台灣潛艦

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）中共不斷加強對台軍事恫嚇，台灣也以加強自身防禦武器因應。路透報導，至少有來自7個國家的潛艇技術與設備團隊，在他們各自政府的同意下秘密參與台灣的潛艦國造計劃。

這項調查報導指出，這艘潛艦強大到足以回應中國攻擊，令其付出慘痛代價。

該潛艦作戰及聲納系統的主要設備商來自美國，但成就一支精良的潛艦，還要有其它高端武器科技國家的奧援才能成就計畫。據報，英國國防公司、退役英國皇家海軍軍官麥吉（Ian McGhie）也有參與其中，更扮演召募多國潛艦專家參與計劃的關鍵角色。

另外路透社根據公開的貿易資訊，英國過去三年已同意出口更多項的重要潛艦技術、零件設備、軟體予台灣，與該項計畫傳言有諸多巧合。

在該計劃下，台灣已成功從澳洲、南韓、印度、西班牙、加拿大招募到工程師、技術人員和退役海軍軍官。據報這些專家全部在高雄一處造船廠，提供台灣海軍與國營造船公司造艦諮詢。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，台灣潛艦國造「海昌計劃」2017年上路，但現實問題是許多技術與零件國內無法取得，必須向外採購，若沒有支援，2025年造出八艘潛艦的計劃難以實現。

對此消息，中國外交部書面回應表示抗議，要求這些國家切斷與台灣的軍事聯繫，更說這些國家「正在玩火，必將玩火自焚」。台灣國防部對此低調回應，指新型潛艦是國家發展「不對稱作戰」重要的一環，以回應軍事強權的武力威脅，也指目前發展潛艦的多項困難已經排除，工作正「依計畫進行」。

路透報導出刊同一時間，美軍一架P-8A巡邏機29日由南向北飛越台灣海峽，前海軍官校教官呂禮詩指出，這是因為一艘疑似中國09IV型戰略核潛艦當天浮航通過台灣海峽，而前一日中共也派出27架軍機擾台，包括首次登場的運油20空中加油機進入台灣東南空域。