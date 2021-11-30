疑遭男友施暴•高嘉瑜發聲明：勇敢面對、盼不再有受害者　北市社會局主動介入關心

圖/高嘉瑜8月14日臉書po文, 寫的是: 七夕情人節快樂~~ 圖/高嘉瑜8月14日臉書po文, 寫的是: 七夕情人節快樂~~

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）民進黨立委高嘉瑜今天(30日) 傳出遭男友施暴，台北市社會局表示，已主動介入關心，相關狀況與通報等資訊屬於個案隱私須保密；台北市長柯文哲說，打人一定不對，要譴責暴力。

週刊報導，高嘉瑜遭男友施暴，引發各界關注。高嘉瑜今天上午發表聲明指出，謝謝大家關心，並稱對不起讓大家擔心，之後會再統一向外界公開說明，自己會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者。

中央社報導，高嘉瑜透過國會辦公室發表聲明指出，她首先要感謝各位好友及媒體朋友的關心，對不起，讓大家擔心了。

高嘉瑜說，相關資料還在彙整中，之後會再統一向外界公開說明，自己也會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者，再次感謝大家的關心。

立法院長游錫堃今天被問到高嘉瑜疑遭施暴問題時表示，為高嘉瑜感到難過，希望她能夠趕快平復，也希望男女之間不管夫妻或戀人、朋友，應該和平相處，不能暴力相向。

台北市長柯文哲今上午出席台北市銀髮職務新創中心第1屆友善企業聯盟宣誓大會暨第5屆菁業獎／青鳥展翅獎頒獎典禮前接受媒體聯訪，被問及此事時說，打人一定不對，還是要譴責暴力，他也以朋友身份給予高嘉瑜關心。

台北市社會局今天表示，針對媒體報導高嘉瑜疑似遭男友暴力行為，社會局已主動介入關心，個案狀況及有關通報等資訊，屬於隱私須保密，並呼籲民眾，如遇家暴，請撥打113保護專線或是110報警。

根據鏡周刊報導內容，高嘉瑜被男友林秉樞打成重傷，十多天後仍出席林母告別式，友人指出，高嘉瑜之所以無法斷開這個恐怖情人，原因是林秉樞手中握有2人的親密影片，林不時會用這些影片威脅高嘉瑜，她才會讓對方予取予求，「這已經不是單純的家暴案件，而是刑事犯罪。」